Quei piccoli chicchi di pasta da risottare in padella

La grandinina coi piselli è un primo piatto tipico della cucina livornese. E’ la versione elaborata della pastina coi piselli, classico sempre amato da mamme e bambini.

La grandinina è un tipo di pasta piccola, ideale per le minestre. Questa ricetta antichissima della cucina tirrenica è nata appunto per far mangiare ai più piccoli i legumi, cucinati in un soffritto delizioso. Per la ricetta alla livornese sono necessari questi ingredienti: 2 cipolle fresche, prezzemolo, aglio e peperoncino (per il soffritto); un cucchiaio di pomodoro concentrato; 300 gr di piselli sgranati; un po’ di brodo, 300 gr di grandinina; un bicchiere di vino bianco; un etto di guanciale; parmigiano a scaglie per finire; olio extravergine di oliva e sale.

La preparazione della pasta incomincia dal soffritto. Il primo passo è stufare in due cucchiai d’olio le cipolline affettate. Aggiungere i piselli, mescolare, cuocere per alcuni minuti e aggiungere il brodo. Cuocere per cinque minuti portando all’ebollizione, aggiungere se necessario ancora brodo o acqua bollente e aggiungere la Grandinina. La pasta va cotta in padella per almeno 10 minuti mescolando spesso. A cottura ultimata togliere dal fuoco e mantecare con burro e parmigiano se si vuol mangiare come risotto, altrimenti aggiungere ancora brodo per mangiare tipo minestrone. Servire con formaggio grana spolverato sopra e olio a crudo a piacere.