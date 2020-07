Piccoli scrigni perfetti per un antipasto sfizioso

Le nuvole di zucchine sono dei bocconcini saporiti e fragranti. Grazie ad una leggera frittura si potranno gustare croccanti all’esterno e morbidissimi all’interno. Le nuvole di zucchina sono una ricetta veloce, facile. Sono perfette come stuzzichino o per accompagnare un aperitivo o un antipasto. Per renderle ancora più saporite, le nostre nuvole di zucchine vanno insaporire con del pecorino siciliano stagionato e grattuggiato.

Ecco gli ingredienti di questa ricetta a base di verdure: 2 zucchine, 5 cucchiai di pecorino, 3 uova, 150 gr di farina 00, 200 ml di latte, 40 ml di olio extra vergine d’oliva, due cucchiaini di lievito per torte salate, olio di semi per friggere.

Per prepararle nella maniera migliore servono pochissimi minuti. Prima di tutto, si devono separare i tuorli dagli albumi. In una terrina sbattere i tuorli con il latte, il sale, l’olio evo e il pecorino.

Poi, si deve ggiungere poco alla volta la farina con il lievito. Unire le zucchine tagliate a rondelle sottili e gli albumi montati a neve, quindi amalgamare delicatamente per non smontare il composto. riggere il composto a cucchiaiate in abbondante olio di semi caldo e scolare su carta assorbente.