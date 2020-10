Un primo piatto bello forte e saporito, proprio come l'humuor del duo comico palermitano

Paccheri alla Franco e Ciccio, un primo piatto per ricordare il grande talento del duo comico. La ricetta la proponiamo oggi perchè, proprio in questa giornata, Ciccio Ingrassia oggi avrebbe compiuto 98 anni. Insieme a Franco Franchi ha costituito la coppia di attori comici siciliani più famosi di sempre. Ai due comici è stata dedicata una pietanza particolare: i paccheri alla Franco e Ciccio. Nel giorno del compleanno di Ciccio, rispolveriamo questa ricetta semplice, facile e gustosa.

Ecco gli ingredienti per realizzare la pietanza che celebra il duo comico palermitano, che ha realizzato insieme ben 116 film: 200g di paccheri napoletani, 150g di salmone affumicato, 1 zucchina genovese, 200g di panna per cucina, 1 cipolla, olio. sale e pepe q.b.

La preparazione è molto semplice. Fate un trito di cipolla e soffriggetela nell’olio. Aggiungete poi il salmone deliscato e tagliato a cubetti. A parte soffriggete anche la zucchina tagliata a cubetti. Unite la zucchina al salmone e versate la panna, aggiungete sale e pepe e lasciate cuocere per 5 minuti. In un’altra pentola fate cuocere la pasta in acqua salata. Scolatela al dente e versatela nel condimento. Amalgamate il tutto a fuoco lento e poi servite in piatto.

Piccola nota a margine. Franco e Ciccio probabilmente non hanno mai assaggiato questa pietanza a loro dedicata. Rovistando tra le notizie di archivio, si scopre che i due erano particolarmente ghiotti di pasta con le sarde, un must della cucina palermitana.