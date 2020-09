Il nome della pietanza deriva dal dialetto siciliano

La Parmigiana di melanzane è la ricetta che unisce l’Italia. Dall’Emilia Romagna alla Campania, dal Lazio alla Sicilia, ogni regione vanta l’originalità della pietanza. Ma in fondo, ogni versione è buona. Di questa ricette ce ne eravamo già occupati. Oggi tocca alla versione pensata dalla tv food blogger Benedetta Parodi.

A voler fare una ricerca accurata, scopriamo però che il nome “parmigiana” deriva dal dialetto siciliano. Non ha nulla a che vedere con il delizioso formaggio. Il termine “Parmigiana” derivera dal siciliano “parmiciana”, parola che nel dialetto indica la pila di listelle di legno delle persiane.

Si tratta di un richiamo a come vengono disposte le fette di melanzane in teglia. Ma la ricetta è semplice: pochi ingredienti e tanto sapore per un piatto simbolo della cucina mediterranea.

La regola prevede di utilizzare le fette di melanzane fritte e poi assemblate in strati in teglia con pomodoro, formaggi, basilico e infine cotta al forno dove tutti gli ingredienti si abbracciano insieme. Non deve mancare la crosticina gratinata e il ripieno filante quando si tagliano le porzioni.

Ecco gli ingredienti: Melanzane ovali nere 1,5 kg, Passata di pomodoro 1,4 l, mozzarella fiordilatte 500 g, Parmigiano Reggiano DOP 150 g, Cipolle dorate ½, Olio extravergine d’oliva q.b., Pepe nero q.b., Basilico qualche foglia, Sale fino q.b., Olio di semi di arachide per friggere le melanzane q.b., Sale grosso per spurgare le melanzane.

Per preparare la parmigiana, procedete in questo modo. Prima di tutto tagliate la mozzarella a fette di 5 mm e asciugatela tamponando fetta per fetta con canovaccio pulito. Poi preparate il sugo di pomodoro. Tritate finemente la cipolla con un coltello, fate soffriggere in 1 cucchiaio di olio, infine aggiungete passata, basilico e fate cuocere con coperchio per circa 20 minuti. Poi salate e lasciate da parte Nel frattempo, lavate le melanzane, asciugatele e tagliatele con un coltello ad uno spessore sottile circa 4 – 5 mm. Friggete le melanzane in abbondate olio, in una padella larga a capiente per velocizzare la cottura. Basterà 1 minuto e mezzo girando una sola volta. Scolate su carta assorbente da entrambi e lati e asciugate tamponando.

A questo punto si deve assemblare la Parmigiana. Prima di tutto, aggiungete in una teglia 2 mestoli di salsa di pomodoro. Aggiungete uno strato di melanzane, poste una vicino all’altra senza creare spazi, fette di mozzarella sgocciolate, basilico in foglie, 2 cucchiai di parmigiano: Poi aggiungete in mestolo di sugo per coprire il primo strato e continuate ad assemblare alternando: melanzane – mozzarella – basilico – parmigiano – salsa di pomodoro.

Infine completate con un ultimo strato di melanzane, salsa, una manciata di parmigiano e basilico: uocete le vostre melanzane alla parmigiana in forno ben caldo a 180° nella parte media del forno per circa 35 – 40 minuti. A metà cottura trasferite sul fondo del forno per 10 minuti.

Gli ultimi 10 minuti aprite, aggiungete 2 cucchiai di salsa di pomodoro sulla superficie, ancora una manciata di parmigiano e fate gratinare a 200° con grill .