A tavola con i sapori della stagione autunnale

Salsiccia, funghi e rigatoni. Con questi semplici ingredienti potete creare in pochi minuti un piatto straordinario, rustico e gustoso, tipico dell’autunno.

Per ottenere il massimo dalla ricetta, la pasta va mantecata in padella per far sì che la sapidità della salsiccia si sposi con la fragranza dei funghi.

Altro piccolo trucco consiste nella scelta dei funghi: un misto di chiodini e champignon è l’ideale.

https://www.youtube.com/watch?v=UrrX7w1kQnk

Ecco gli ingredienti per la nostra “salsiccia e funghi”: rigatoni 400 gr, Salsicce 4, Funghi chiodini 200 gr, Funghi champignon 200 gr, Spicchio di aglio 1, Peperoncino 1/2, Bicchiere di vino bianco 1/2, Foglia di alloro 1, Olio evo q.b., Prezzemolo 1 ciuffo, Sale q.b.

Il primo passo è la lavorazione delle salsiccie. Mettete le salsicce a rosolare in padella, nel frattempo pulite con cura i funghi, e dopo qualche minuto andate a deglassare il fondo della padella con un po’ di vino bianco. Senza pulire la padella, levate la salsiccia, mettete uno spicchio di aglio, un filo di olio, un po’ di peperoncino.

A questo punto potete trifolare i funghi. Quando saranno pronti, aggiungete le salsicce e fate insaporire il tutto. A fuoco spento, togliete l’aglio e aggiungete gli aromi.