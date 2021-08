Parte il piano di riqualificazione

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha partecipato, questa mattina, all’inizio ai lavori di sbaraccamento delle aree da riqualificare ricadenti a Fondo Saccà, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie-Progetto Capacity”, insieme al prefetto, Cosima di Stani, all’assessore al Risanamento Salvatore Mondello e all’assessore alle Politiche abitative Alessandra Calafiore. Erano inoltre presenti esponenti della deputazione messinese, i vertici dell’agenzia per il risanamento Arisme e Gaetano Giunta, nella qualità di referente per il progetto Capacity.

Tutte le baracche saranno demolite

Le attività consisteranno nella demolizione di tutte le baracche all’interno dell’area, previo smontaggio, stoccaggio, campionamento e trasporto a discarica autorizzata dei manufatti in amianto. “Abbiamo fatto – ha detto il sindaco togliendo la prima pietra a bordo di una ruspa – in questi anni, alcuni interventi come alle ‘Case D’Arrigo’ che ha consentito di portare avanti un’arteria fondamentale quale è la via Don Blasco, oggi scatta un cronoprogramma definitivo che prevede, entro 24 mesi, la fuoriuscita di tutte le famiglie dalle baracche”.



Entro tre anni il completamento della demolizione

Entro i prossimi tre anni, sulla base sempre del cronoprogramma, ci sarà il completamento della demolizione: “Ci sono – precisa il primo cittadino di Messina – intere baraccopoli che abbiamo svuotato come ‘Fondo Fucile’ dove non ci sono più le famiglie ma le baracche sono ancora lì e fino a quando non ci sarà l’eliminazione totale non c’è la percezione che si è fatta una rivoluzione in questi tre anni”.

La ministra Carfagna: “Fra poco solo un brutto ricordo”

Le baraccopoli di Messina tra poco saranno solo un brutto ricordo. Ne è sicura di questo la ministra delle Politiche per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che ha commentato così in un tweet: “Da Fondo Saccà è iniziata la demolizione. A maggio con un emendamento sono stati stanziati 100 milioni e istituito il commissario, oggi iniziamo a mantenere uno dei primi impegni che ho preso come ministro per il Sud”.