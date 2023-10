L’immobile circondato da telecamere

La polizia ha scoperto nel Messinese una vera e propria cantina bunker dove veniva nascosto dello stupefacente. Trovato ben un chilo e mezzo di marijuana ma anche della cocaina già suddivisa in dosi e pronta quindi ad essere spacciata. Accanto anche l’occorrente per la coltivazione indoor della marijuana. La squadra mobile ha arrestato un messinese di 27 anni, con specifici precedenti per droga.

Anche cocaina pronta per essere spacciata

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal questore di Messina. In particolare, gli uomini della Mobile hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un soggetto, già conosciuto agli investigatori per i suoi precedenti. Ad essere trovati e sequestrati un chilo e mezzo di marijuana e qualche grammo di cocaina già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato.

La droga nascosta in cantina

Lo stupefacente era nascosto all’interno di una cantina, adibita a vera e propria centrale di spaccio. L’immobile era, infatti, dotato di un imponente impianto di videosorveglianza che consentiva al soggetto di monitorare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Ma c’era anche una porta con una feritoia, nascosta da un cartone, finalizzata a consegnare lo stupefacente ai vari assuntori.

Altro materiale sequestrato

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno anche sequestrato, oltre al materiale necessario per il confezionamento, una lampada di grandi dimensioni e delle confezioni di semi. Materiale che evidentemente serviva per la coltivazione in serra dello stupefacente. Il giovane per questo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In estate altro bunker nel Siracusano

Un altro bunker della droga è stato scoperto nel luglio scorso nel Siracusano. Sequestrati armi, 3 chili di droga e oltre 140 mila euro in contanti scoperti all’interno di una sorta di vero e proprio bunker. Due gli arresti e altrettante le denunce. Ad operare i militari del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Il provvedimento scaturisce dall’attività posta in essere negli ultimi mesi dai militari dell’Arma. Ad essere intensificati i servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Ad avere inciso anche il quotidiano controllo del territorio ad opera delle stazioni della provincia.

