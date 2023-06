Il noto stilista ha fatto un giro di Stromboli

Comincia a respirarsi aria di estate in Sicilia e sono in arrivo i primi immancabili vip, tra loro ieri il grande stilista Giorgio Armani. Anche se le attuali condizioni climatiche sono tutt’altro che favorevoli, nell’isola c’è già voglia di mare e sole. A bordo del suo yacht da 65 metri, il Main, è approdato al porticciolo di Stromboli. Questa la prima di una serie di tappe che ha consumato tutte nella giornata di ieri.

Le varie tappe

Armani ha anche effettuato una circumnavigazione dell’isola. Secondo indiscrezioni poi sarebbe approdato nella piazzetta principale dove si è diretto in un bar che frequenta spesso quando è in vacanza da queste parti. Qui avrebbe rivelato di essere innamorato di questa terra e delle sue bellezze naturali. Al contempo avrebbe espresso disappunto per il perdurare di un cantiere san Vincenzo dove insiste la chiesa.

Le vacanze nel mare del Trapanese

Giorgio Armani trascorre molto spesso le vacanze a Pantelleria, ma non disdegna incursioni discrete nelle altre isole minori della Sicilia. E’ quindi di fatto un habituè della Sicilia. Non ha mai nascosto si essere attratto da quest’isola, dalle sue coste e il colore del suo mare.

L’amore per la Sicilia e quella donazione a Pantelleria

Il noto stilista ha un grande amore per la Sicilia e lo ha recentemente dimostrato. In occasione del disastroso incendio dello scorso anno a Pantelleria, il noto stilista donò mezzo milione di euro. “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino. Eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”. Così scrisse all’allora sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, dopo le fiamme di Ferragosto nell’isola. La lettera si chiude con la notizia di una donazione di mezzo milione di euro, con semplici indicazioni di destinazione ai bambini panteschi, alle strutture dedicate alla sicurezza, alla importanza delle riserve idriche.

Like this: Like Loading...