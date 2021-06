vigili del fuoco impegnati da ore per spegnere il rogo

Un vasto incendio è divampato stamane in una vasta area in località Motta Camastra nel messinese.

Coinvolto un deposito di carta e plastica, intenso fumo

Oltre alla vegetazione, il rogo ha coinvolto anche un grande deposito di carta e plastica facendo sviluppare nell’aria un intenso fumo nero e tossico.

I vigili del fuoco impegnati da diverse ore

Da diverse ore diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Messina sono impegnate per spegnere il rogo.

Tre giorni fa un incendio nella discarica di Bellolampo a Palermo

Il 16 giugno un incendio è divampato nella discarica di Bellolampo a Palermo. Le fiamme sono partite nella zona della sesta vasca. Gli operai dell’impianto hanno cercato di circoscrivere il rogo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Canadair in azione nel Siracusano la scorsa settimana

Domenica scorsa un nuovo incendio si è verificato nella zona sud del Siracusano, in contrada Bochini, al confine tra Noto ed Avola. Le fiamme si sono originate dalle sterpaglie, poi a causa delle alte temperature e del vento, si sono propagate, per cui si è reso necessario l’intervento di un Canadair, che ha sorvolato l’area per arginare il focolaio.

Catena di incendi

Non si è tratto del primo rogo scatenatosi in quest’area, gli inquirenti sospettano che ci siano la mano di qualcuno dietro questi episodi ma di incendi ce ne sono stati pure in altre porzioni di territorio a sud del Siracusano, come ad Avola antica, a Cavagrande del Cassibile ed a Vendicari.

Fiamme anche nel Palermitano

Diversi incendi sono divampati sempre domenica scorsa in provincia di Palermo. Quello più grave che ha impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e ha evitato danni più seri è stato quello nella zona industriale di Termini Imerese, nei pressi di un centro di raccolta di rifiuti.

Le fiamme sono partite dall’esterno e non sono arrivate all’interno dell’impianto grazie all’intervento dei pompieri.

Altri incendi di sterpaglie e macchia mediterranea sono divampati a Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.