Schianto in galleria, il bilancio è di un morto e un ferito. L’incidente è avvenuto pomeriggio sull’autostrada Messina-Catania tra Taormina e Giardini Naxos.

Il conducente di un furgoncino aziendale, che viaggiava in direzione del capoluogo etneo, per cause ancora da accertare ha perso il controllo e si è schiantato poco prima di entrare in galleria. Un impatto violentissimo: per uno dei due passeggeri infatti non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno constatato il decesso. L’altro passeggero, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale.

I rilievi sono stati eseguiti della Polizia Stradale di Giardini Naxos per la gestione della viabilità. Notevoli disagi alla circolazione per chi viaggia da Messina verso Catania.