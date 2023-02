Accreditata ipotesi suicidio, sentiti compagni scuola e amici

I carabinieri hanno ascoltato i familiari del ragazzo di origine marocchina di 16 anni che si sarebbe tolto la vita dandosi fuoco a Merì, in provincia di Messina. I coniugi, un operaio e una casalinga che hanno un altro figlio, sono disperati e non riescono a spiegarsi il gesto del giovane.

I militari dell’arma dopo aver sentito compagni di classe e amici del ragazzo stanno ancora indagando per capire se il 16enne, che di recente aveva cambiato scuola trasferendosi non sia stato in qualche modo vittima di bullismo o sia stato coinvolto in qualche episodio che lo avrebbe potuto spingere a suicidarsi.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini sono coordinate dal pm Dora Esposito della procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il ragazzo faceva parte di una famiglia regolare e ben integrata nella comunità. I carabinieri che indagano sul caso sembrano propendere per un suicidio, ma è ancora presto per escludere altre piste.

I militari stanno interrogando amici, compagni di classe e docenti del ragazzo che frequentava un istituto di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tenta di capire se il giovane ultimamente abbia in qualche modo manifestato disagi.

Il sindaco, “Vicini alla famiglia”

“Questa è una notizia che ci ha molto rattristato e ha colpito il nostro paese. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo e alla comunità marocchina alla quale facciamo le nostre condoglianze. Speriamo nei prossimi giorni, anche dopo l’autopsia, si possa fare maggiore chiarezza su quanto è avvenuto”. Lo dice il sindaco di Merì Filippo Gervasio Bonansinga commentando quanto avvenuto ieri sera nel paese con il ritrovamento del cadavere semicarbonizzato di un giovane marocchino di 16 anni. “Se fosse confermata la tesi dei carabinieri di un suicidio – prosegue il primo cittadino – sarebbe un episodio grave legato al disagio sociale che ci deve spingere maggiormente a riflettere sulla nostra società “.

