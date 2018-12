La polizia ha denunciato a Capo d’Orlando (Me) un venditore ambulante di 52 anni per usurpazione di una funzione pubblica ed attribuzioni inerenti ad un pubblico impiego.

Si presentava in attività commerciali spacciandosi per funzionario delle Agenzie delle Entrate o come un militare dell’Arma dei carabinieri, controllando la contabilità dell’esercizio commerciale.

Le indagini effettuate dagli agenti e il riscontro con le immagini dei sistemi di videosorveglianza di un locale dove si era presentato lo scorso uno dicembre hanno svelato la vera’ identità dell’uomo.