Lo ha annunciato il deputato Tommaso Calderone

Manca solo il voto finale dell’aula ma è quasi fatta per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati alla Pumex di Lipari (Me). Così l’Ars si avvia ad approvare la procedura che porterà alla firma del contratto a tempo indeterminato per una trentina di dipendenti che si occupano dell’estrazione della pomice. Lo ha annunciato il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

“L’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’articolo 18 del Collegato, il quale riguarda la stabilizzazione dei lavoratori Pumex di Lipari – aggiunge -. Si attende solo il voto finale ma la strada è tracciata. Sin dal primo giorno di legislatura ho portato avanti la battaglia in favore dei lavoratori Pumex. Sin dalla prima finanziaria avevo provato a inserire una soluzione alla problematica, che purtroppo è stata sempre spostata. Finalmente il momento è arrivato”.

“Mi compiaccio – conclude il Parlamentare – che all’unanimità in Assemblea si sia votato a favore dei lavoratori, scrivendo una bella pagina di politica. Finalmente tanti precari che da lustri aspettavano certezze, adesso potranno essere stabilizzati. Aspettiamo il voto finale ma, fiduciosi che non ci saranno sorprese”.