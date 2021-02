la fim cisl: "non si può perdere ulteriore tempo"

Nessuna notizia sul progetto di riconversione industriale per l’ex Fiat di Termini Imerese

Oltre 635 lavoratori in cassa integrazione da più di dieci anni

Mercoledì prossimo i lavoratori si riuniranno in assemblea davanti i cancelli della Blutec

Chiederanno alle istituzioni di agire in tempi brevi

“Il ministero dello Sviluppo Economico, il 5 febbraio scorso doveva pronunciarsi sul progetto di riconversione industriale per l’ex sito Fiat di Termini Imerese per individuare una soluzione occupazionale agli oltre 635 lavoratori in cassa integrazione da oltre 10 anni. La caduta del governo ha fermato tutto e al momento nonostante l’insediamento del nuovo Esecutivo e la nomina del nuovo ministro allo Sviluppo Economico non si hanno riscontri concreti su chi sta seguendo la crisi dello stabilimento siciliano. Mercoledì prossimo davanti ai cancelli della Blutec di Termini Imerese gli oltre 635 lavoratori si riuniranno in assemblea per manifestare la loro rabbia e chiederanno alle istituzioni regionali e nazionali di agire in tempi brevi rispettando gli impegni presi”. Lo dicono il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il segretario generale Fim Cisl Palermo-Trapani Antonio Nobile.

L’appello al ministro Giorgetti

“Non si può perdere ulteriore tempo – aggiungono i segretari – lo diciamo con forza al nuovo Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Dall’inizio della vertenza dello stabilimento di Termini Imerese con la comunicazione di chiusura del sito sono passati 11 anni. Prima dell’attuale esecutivo Draghi ben sette governi e otto ministri dello Sviluppo Economico non solo non sono riusciti a trovare una soluzione industriale e occupazionali dentro lo stabilimento di Termini Imerese, ma nemmeno sono riusciti ad attuare forme di ricollocazione occupazionale in altri ambiti lavorativi per un lavoratore ex-Fiat”.

Presentata a gennaio una interpellanza all’Ars

“Circolano notizie sempre più dettagliate sull’ipotesi di rilancio industriale e occupazionale del polo di Termini Imerese: quali sono le valutazioni del governo regionale? Quali azioni si stanno valutando in merito alle garanzie occupazionali dei lavoratori ex Blutec? Quali progetti o iniziative sono state assunte dal governo regionale in merito all’area industriale di Termini Imerese con preciso riferimento alla destinazione degli investimenti previsti con le quote parte del Programma operativo complementare (Poc) e del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc)?”. Lo chiede il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, che ha presentato una interpellanza rivolta al presidente della Regione e all’assessore per le Attività produttive in merito al progetto di riconversione del polo industriale ex Fiat di Termini Imerese presentato dal consorzio Smart City Group.

(foto di repertorio)