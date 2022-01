I fortunati giocatori nel catanese e palermitano

Sicilia ancora protagonista del concorso del 10eLotto di ieri, giovedì 27 gennaio, con vincite complessive per 30 mila euro. La più alta è stata centrata a Catania grazie a un “7 Doppio Oro” da 15 mila euro, seguita da un “4 Oro” da 9 mila euro realizzato a Palermo. Da segnalare inoltre un “6 Doppio Oro” da 6 mila euro a Montelepre, in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 277 milioni dall’inizio dell’anno.

Altra vincita qualche giorno fa

Il 10eLotto aveva fatto sorridere sempre la Sicilia nel concorso del 22 gennaio. Un fortunato giocatore di Floridia, in provincia di Siracusa, è riuscito a portare a casa in quell’occasione un premio da 50 mila euro grazie a un “7 Oro”. La Sicilia non è la prima volta che viene baciata dalla dea bendata. Si vincono i premi “Numero Oro” se si è indovinato uno dei due “Numeri Oro” estratti, mentre si vincono i premi “Doppio Oro” se si sono indovinati entrambi.

A luglio l’ultimo precedente

La Sicilia fu protagonista del concorso del 10eLotto con vincite complessive per 20mila euro anche nel luglio scoro: si è festeggiato a Licata con un 3 da 9.000 euro, ad Augusta con un “7 Oro” da 6.000 euro e a Patti con un “8 Doppio Oro” da 5.000 euro. I primi di luglio 2021 la dea bendata aveva già baciato la Sicilia con una maxi vincita a Lascari, sempre col gioco del 10eLotto. Nella località siciliana è stata centrata una vincita da 100mila euro. Il premio è arrivato con una giocata da 3 euro – nell’estrazione di sabato 3 luglio – in cui è stato centrato un 9 doppio oro. A giugno 2020 invece ad essere baciata dalla ‘dea fortuna’ una tabaccheria ricevitoria di Cerda in via Giacomo Matteotti. Il fortunato ha scritto e giocato una sequenza di nove numeri su dieci abbinando l’oro ed il doppio oro. Nessuno conosce ancora chi sia il fortunato vincitore.

Due vincite al Lotto per 50mila euro

Anche al lotto tanti premi vinti in Sicilia. Sempre in un corso del luglio 2021 furono centrate due vincite per un totale di oltre 50mila euro. La prima a Caltagirone, in provincia di Catania, con un colpo da 32.608,70 euro, mentre la seconda è arrivata a Palermo con un fortunato giocatore che grazie a 4 terni e una quaterna ha centrato una vincita di 18.675 euro.