la denuncia dei sindacati della sanità

Ospedale Civico di Palermo ed emergenza sanitaria, i sindacati proclamano lo stato di agitazione

Denunciano indennità mai erogate e disagi per tutti i dipendenti

I precari ancora in attesa di stabilizzazione

Annunciato un sit-in di protesta

Precari non stabilizzati, indennità mai erogate e disagi per tutti i dipendenti dell’Arnas Civico. I sindacati Fials, Nursind e Nursing Up denunciano una serie di criticità e dichiarano lo stato di agitazione del personale del comparto, preannunciando un sit-in in prossimità dei locali dell’amministrazione.

Le promesse mancate

“Palermo è zona rossa – scrivono le segreterie aziendali – e gli ospedali stanno tornando alla saturazione. Il personale è esausto e continua a spendersi e a combattere ogni giorno tra promesse mancate e situazioni mai risolte”.

I precari che attendono la stabilizzazione

I sindacati segnalano al Civico la presenza di 150 precari tra partite iva e co.co.co che “da mesi attendono la stabilizzazione che però interesserà solo una trentina di loro, mentre nel 2022 dovrebbero essere almeno 60. E poi ci sono gli Oss dell’Arnas Civico, che in base alla legge Madia reclamano il diritto alla stabilizzazione. È assolutamente inaccettabile che nonostante in questa emergenza lo Stato abbia fornito di fatto tutti gli strumenti necessari per reclutare in maniera stabile e con le massime garanzie tutto il personale necessario, l’azienda continui a procrastinare l’atto finale”.

Gli impegni presi e mai portati a termine

Fials, Nursind e Nursing Up segnalano inoltre una serie di provvedimenti mai attuati: “Progressioni verticali, progressioni orizzontali, vertenza parcheggio, adozione di graduatorie per l’adeguamento reale delle dotazioni organiche, verifiche sulla sicurezza degli ambienti lavorativi, adeguamento uffici di contabilità e persino buoni pasto, premialità Covid-19 del 2020, minibonus Covid marzo 2020. Tutti impegni presi e mai portati a termine”.

Solo tre psicologi per i dipendenti e tutti i pazienti

Altra criticità rilevata quella del servizio di assistenza psicologica: “Hanno incamerato i soldi dei progetti per gli psicologi da più di un anno e non se ne sa più nulla. In questo momento ci sono solo tre psicologi per 3.500 dipendenti e per tutti i pazienti. Il tempo della pazienza è ormai finito, adesso è il momento di dare quanto spetta di diritto ai candidati al premio Nobel per la pace”. Tra le altre criticità i sindacati segnalano le condizioni disastrose dell’autoparco e delle pertinenze, e chiedono un’azione di bonifica vista la situazione di degrado.