Emergenza coronavirus

L’Asp di Palermo informa gli utenti di città e provincia che tutti i certificati di esenzione ticket per reddito ( codici esenzione E01, E02, E03, E04) in scadenza il 31 marzo prossimo sono stati prorogati d’ufficio al 30 giugno 2020. Il provvedimento, preso dall’Assessorato regionale alla Salute, rientra tra le misure adottare dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’emergenza nazionale Coronavirus.

Gli utenti che hanno necessità di attivare l’esenzione ticket per reddito per la prima volta dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi all’indirizzo internet: sportello.asppalermo.org. La procedura è semplice ed intuitiva.

Per quanto riguarda il rilascio del certificato di esenzione ticket per patologie croniche e malattie rare, l’Asp di Palermo ha messo a disposizione dei medici di famiglia 14 email dedicate (una per ogni Distretto sanitario e PTA) alla quale il medico disponibile a questa procedura, a cui l’assistito risulta in carico, può inviare la certificazione attestante il codice di esenzione.

L’operatore dell’Asp in remoto caricherà il codice di esenzione nel sistema ed invierà l’attestato all’email del medico.

Per informazioni sui servizi e sulle prestazioni assicurate dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si invitano gli utenti a contattare gli uffici URP (da lunedì a venerdì ore 09.00 – 13.00) ai numeri telefonici 091.7032066, 091.7032056 e 091.7032071 oppure inviare una mail all’indirizzo uourp@asppalermo.org.

La stessa decisione è stata presa anche dall’Asp Siracusa vista che si tratta di una decisione presa dall’assessorato regionale alla Salute della Regione nell’ambito delle iniziative di contenimento per l’emergenza nazionale Coronavirus per limitare l’accesso degli utenti alle strutture sanitarie.

A Siracusa per qualsiasi chiarimento o necessità in ordine ai due servizi è disponibile il numero telefonico 0931 484373 e caselle mail dedicate distinte per aree distrettuali reperibili nel sito internet aziendale alla voce “Coronavirus, i servizi” dove sono anche reperibili contatti telefonici e mail per altre prestazioni quali CUP, scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra, rilascio esenzione ticket e autorizzazioni presidi. Per la tessera sanitaria è attivo l’indirizzo di posta elettronica tesserasanitaria@asp.sr.it.

Nel ricordare le misure di contenimento attuate dall’Asp di Siracusa nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, tra queste che sono garantite sino a nuove disposizioni soltanto le prestazioni ambulatoriali con classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi) nonché quelle relative ai pazienti oncologici o comunque ritenute indifferibili, con analoga disposizione per l’attività intramuraria ospedaliera, nonché la sospensione delle attività di screening e la proroga sino al 3 aprile 2020 della sospensione delle attività delle commissioni mediche preposte all’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e disabilità, si esortano gli utenti a stare in casa e a fare ricorso, per qualsiasi richiesta, a modalità alternative come i contatti telefonici e la posta elettronica ordinaria e certificata reperibili per tutti gli Uffici e i Servizi nel sito internet aziendale.