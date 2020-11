Covid 19, drive in del tampone a Palermo e provincia, individuati 125 positivi

Covid19 Sicilia, 1729 nuovi positivi, 23 morti e 186 guariti, 527 casi a Palermo, 359 a Catania

1.677 sono i ricoverati con un incremento di 17: 1462, 12 in più, in regime ordinario e 215 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 26.129. I guariti sono 186.

..