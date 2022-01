Lupo (PD) attacca il governo Musumeci

“Dopo due anni di pandemia, in Sicilia siamo arrivati agli ospedali da campo: è la conferma del fallimento del governo regionale guidato da Musumeci che, non solo nella gestione della sanità, continua a dimostrare limiti imbarazzanti“. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

Tensostrutture e Usca in tilt

“La notizia della protesta delle ambulanze a Palermo e delle tensostrutture installate in diversi ospedali dell’isola, ha fatto il giro d’Italia – aggiunge Lupo – e come se non bastasse ci sono le Usca in tilt, sindaci senza sostegno né strumenti per evitare la zona arancione nei loro comuni, migliaia di siciliani in casa in attesa di poter fare un tampone, medici di famiglia sotto pressione.

“Caos inaccettabile”

“Una situazione inaccettabile dovuta non solo alla pandemia ma soprattutto all’incapacità del governo Musumeci nella gestione dell’emergenza Covid”, conclude il capogruppo del Partito Democratico.

Chiesto il lockdown

Intanto il responsabile Vincenzo Provenzano, direttore dell’unità operativa Medicina e diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico e direttore medico del Covid Hospital ha lanciato l’allarme dopo la brusca impennata di contagi in Sicilia, e in tutta Italia: “Serve immediatamente un lockdown di tra 15 e 20 giorni. Chiudiamo tutto altrimenti rischiamo a una catastrofe”. Dichiarazioni pesanti, che trasmettono il quadro della situazione attuale.

I dati di oggi

Frattanto sono 9.248 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.804 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 14.269. Il tasso di positività sale al 32% ieri era 24%. La Sicilia è al 5° posto per contagi, mentre al primo posto c’è la Lombardia.

Sul fronte ospedaliero sono 1138 ricoverati, con 75 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 135, 16 caso in più rispetto a ieri.