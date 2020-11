Lo screening su popolazione scolastica

Sono stati 243 i tamponi effettuati questa mattina dai medici dell’Usca scuola dell’Asp di Palermo all’Istituto Madre Teresa di Calcutta. Lo screening, con adesione su base volontaria, era rivolto ad insegnanti, personale non docente e studenti. L’attività rientra nell’ambito della campagna di prevenzione dal coronavirus promossa in collaborazione con il Comune di Palermo ed i Dirigenti scolastici.

Attività rivolta al mondo della scuola anche alla Fiera del Mediterraneo dove, per il diciannovesimo giorno consecutivo, è stato organizzato uno screening di popolazione. Oggi sono state 1.068 le persone che si sono sottoposte al tampone rapido e 63 i positivi. Complessivamente sono, invece, 23.404 i tamponi fatti in città e provincia dall’Asp di Palermo dall’inizio della campagna e 1.742 i positivi.

Domani l’attività proseguirà alla Fiera del Mediterraneo con stesse modalità ed orari dei gironi scorsi: dalle ore 9 alle 16, con ingresso dell’ultima autovettura alle ore 14.

Per velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti – oltre che di tessera sanitaria e documento di riconoscimento – anche del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato. Il modulo si può scaricare al seguente link del sito dell’Asp di Palermo.

Settantasei medici per le Usca e gli screening di popolazione. Li ha reclutati l’Asp di Palermo potenziando due delle attività impegnate nell’emergenza coronavirus.

L’arrivo di 36 medici ha consentito di completare il numero delle 50 Usca presenti sul territorio, e cioè una ogni 25 mila abitanti. Una dotazione raddoppiata rispetto a quanto previsto fino allo scorso mese di settembre. Le Unità speciali di continuità assistenziale, dislocate in tutte le sedi di distretto ed anche nelle isole di Ustica e Lampedusa, si occupano, tra l’altro, della gestione domiciliare dei pazienti con diagnosi confermata di Covid 19 e delle persone in isolamento con possibile infezione per contatti stretti.

Alle 50 Usca presenti sul territorio di città e provincia si aggiungono all’Asp di Palermo anche 10 Usca scolastiche, con compiti esclusivamente dedicati alla prevenzione, tracciamento e screening negli Istituti.

Asp Palermo ha, inoltre, reclutato altri 40 medici (che si aggiungono ai 40 assunti nei giorni scorsi) da dedicare agli screening di popolazione, per un totale di 80 camici bianchi che formeranno 10 squadre impegnate nei Drive In (già in corso dal 30 ottobre scorso, tra l’altro alla Fiera del Mediterraneo di Palermo).