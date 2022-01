per potenziare la campagna vaccinale

In considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale, la Regione Siciliana promuove l’Open day per tutti gli studenti a partire da oggi, domenica 9 gennaio.

A chi è rivolto il provvedimento

Il provvedimento è aperto agli allievi dalla primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado: potranno accedere senza prenotazione ai centri vaccinali della Regione e ricevere la loro prima, seconda o terza dose (è di queste ore l’apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo).

E’ un modo per favorire la prevenzione e rendere ancor più snella la procedura per vaccinarsi ai giovani e giovanissimi in attesa del ritorno in classe.

Una corsia dedicata agli studenti

L’Asp di Palermo, che ha adottato da sempre il modello libero da prenotazione proprio per incoraggiare in qualunque modo l’accesso alla vaccinazione come unica speranza e unica arma efficace a contrastare la diffusione del virus, riserverà nei propri Hub una corsia dedicata agli studenti.

Necessaria l’adesione massiccia del mondo della scuola

“Oggi più che mai – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – si impone un’adesione massiccia del mondo della scuola perché le nuove generazioni rappresentano il nostro futuro”.

Nella provincia di Catania

Open day per gli studenti dai 12 anni in su anche negli hub vaccinali della provincia di Catania: nella città etnea, ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Caltagirone, Misterbianco e Bronte. L’iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, mira alla prevenzione e a garantire un rientro a scuola in sicurezza, rendendo più snella la procedura per vaccinarsi ai giovani e giovanissimi.

Ed è di queste ore, peraltro, l’apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo).

La fascia 5/11 anni

Da lunedì 10 l’open day riguarderà anche la fascia 5/11 anni, ma nelle strutture ospedaliere di Biancavilla, Caltagirone, Acireale e Catania (Ospedali Cannizzaro, Policlinico e Garibaldi di Nesima). Lunedì, martedì e mercoledì i punti vaccinali ospedalieri saranno aperti dalle 15 alle 19.

In tutti i centri vaccinali saranno predisposti due distinti percorsi uno per i prenotati, per i quali sarà rispettato orario di vaccinazione previsto, e uno per le vaccinazioni in open day dei ragazzi.