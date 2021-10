Sulle performance nel 2020, la denuncia del Sadirs

Il Sadirs denuncia la situazione e preannuncia di essere “pronto alla lotta in un autunno caldo

Il sindacato chiede al presidente Musumeci un confronto per risolvere la situazione

E chiede la convocazione dei dirigenti generali che non hanno completato le relazioni finali

Manca la relazione sulla performance dei regionali nel 2020 e così niente indennità per i dipendenti. Lo denuncia il sindacato Sadirs che ricorda come “L’ultimo atto che dimostra i ritardi dell’azione amministrativa contro i dipendenti, più volte oggetto di offese gratuite e ingiuste dal presidente della Regione, è la mancata definizione ed approvazione della relazione finale sulla performance relativa all’anno 2020, propedeutica alla valutazione dell’Organismo interno di valutazione, l’Oiv”.

Il sindacato “Pronti alla lotta in un autunno caldo”

Il sindacato spiega che “se tale situazione non dovesse sbloccarsi in tempi brevi e se il governo non dovesse inviare le direttive all’Aran per il rinnovo contrattuale, chiamerà alla lotta i dipendenti regionali in autunno che si prevede infuocato”.

“Scadenza 31 ottobre pesa su approvazione relazione”

Il Sadirs ricorda che “a complicare l’approvazione della relazione sulla performance, pesa la scadenza al 31 ottobre del mandato per i componenti esterni dell’Oiv, fattispecie che, conosciuta per tempo, avrebbe dovuto sollecitare una definizione tempestiva da parte del presidente di tutto l’iter approvativo. Riteniamo necessario – aggiunge il sindacato autonomo – considerato che l’erogazione delle quote relative alla performance 2020 andrà al 2022, e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 nell’anno 2021, inserire tale previsione come priorità di spesa”.

“Solidarietà del presidente Musumeci vada oltre le parole”

La segreteria regionale del Sadirs chiede “che il presidente Musumeci vada oltre la solidarietà parolaia alle organizzazioni sindacali dopo i fatti incresciosi di Roma, e convochi subito una riunione sindacale al fine di iniziare finalmente, anche se tardivamente e alla fine del suo mandato, un confronto sul futuro dell’amministrazione regionale e sul ruolo dei dipendenti. E convochi immediatamente i dirigenti generali che non hanno completato le relazioni finali sulla performance e attivi tutte le procedure di propria competenza per consentire il pagamento delle competenze maturate”.