ospedali in affanno a causa della seconda ondata della pandemia

Gli ospedali siciliani sono in affanno a causa della pandemia e necessitano di nuovo personale.

L’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha pubblicato sul proprio sito un avviso pubblico “in urgenza per Covid per la formazione di un elenco di personale Oss”.

L’avviso è finalizzato al “conferimento d’incarichi a tempo determinato di personale OSS per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di detto personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del personale OSS in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente”.

Le candidature dovranno essere presentate entro domani.

E’ possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione collegandosi a questo link: http://www.policlinico.pa.it/portal/index.php?option=displaypage&Itemid=249&op=page&SubMenu=

Sono tanti i nosocomi dell’Isola che hanno bisogno di figure professionali atte a fronteggiare la seconda ondata di Covid19.

Due giorni fa, la Fondazione Istituto Giglio di Cefalù ha avviato una selezione per due medici con specializzazione in anestesia e rianimazione da assumere con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare occorre inviare la propria candidatura online attraverso il portale della Fondazione Giglio ospedalegiglio.it entro il 2 dicembre.

I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti a una prova scritta e a un colloquio per la formazione di una graduatoria di merito con validità triennale.

La Fondazione, ha inoltre bandito una selezione per infermieri con contratto a tempo determinato e pieno di 36 ore settimanali da impiegare nei reparti e servizi ospedalieri per la gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19. La selezione, vista la straordinaria fase emergenziale, consisterà in una valutazione dei titoli posseduti dai candidati e nell’eventuale colloquio tecnico e attitudinale.

L’invio della candidatura dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Gli avvisi di lavoro per anestesisti e infermieri sono pubblicati integralmente su www.ospedalegiglio.it

Intanto l’Asp di Palermo ha reclutato 76 medici per le Usca e gli screening di popolazione.

Le Unità speciali di continuità assistenziale, dislocate in tutte le sedi di distretto ed anche nelle isole di Ustica e Lampedusa, si occupano, tra l’altro, della gestione domiciliare dei pazienti con diagnosi confermata di Covid 19 e delle persone in isolamento con possibile infezione per contatti stretti.