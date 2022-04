L’allarme è scattato in via Ascari a Palermo

Un furgone di una impresa edile è stato dato alle fiamme in via Alberto Ascari, nella zona della Zen a Palermo questa mattina. Il rogo, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, è doloso.

Mezzo risultato rubato

Oltretutto, in seguito ai successivi accertamenti, il mezzo è risultato essere stato rubato ieri. Le indagini sono condotte dai militari della compagnia San Lorenzo che hanno sentito il titolare della ditta.

Altro raid in provincia

Nel febbraio scorso un incendio era stato appiccato ai danni di una nota impresa di Balestrate, nel palermitano. Il rogo è scoppiato all’esterno dell’azienda che si trova in contrada Piano Milano, alla periferia della cittadina marinara. Qualcuno ha appiccato le fiamme sul bancale posto all’ingresso del magazzino che si trovava quindi all’esterno dell’immobile. Ad andare distrutto materiale plastico tra tubi, raccordi e vari altri articoli nell’ambito dell’irrigazione agricola. Ingenti i danni che secondo una prima stima ammonterebbero a 200 mila euro.

Non solo le attività produttive

Non sono solo le attività produttive che finiscono nel mirino degli incendiari. Un incendio si è verificato nei giorni scorsi in via Ugo La Malfa, a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno praticamente distrutto l’auto di un operaio e si sono propagate danneggiando un altro mezzo parcheggiato accanto. Ad accorgersene sono stati alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme sulla linea 112. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e in circa un’ora hanno concluso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Dal successivo sopralluogo sarebbero emersi degli elementi che non lascerebbero dubbi sulla natura del rogo. Si tratterebbe infatti di un incendio di natura dolosa.

Nel mirino due fratelli

Altro rogo di recente ha colpito l’auto di due fratelli di Partinico, il raid sarebbe di natura dolosa. Su questa pista si sono incanalati i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini. L’incendio è accaduto in via Messina a Partinico, strada che si sviluppa poco lontano dal nucleo del centro storico della città. L’incendio ha interessato una Bmw X5 che era posteggiata sotto casa dei due fratelli che abitano in zona. Immediato sul posto l’arrivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento che si sono prodigati per spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile. Il mezzo però è stato pesantemente danneggiato. Ad intervenire anche i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia cittadina.