I CONTROLLI PREVEDONO IL LIMITE DI VELOCITA' A 30 KM/H

La Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito delle operazioni finalizzate al rispetto del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sul Ponte Corleone, prosegue con i controlli volti al rispetto delle norme del Codice della Strada e, per la tutela del manufatto stesso, delle ordinanze relative alla limitazione della circolazione sul ponte. I controlli sulle ordinanze comunali, che prevedono il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di transito ai mezzi con il cui singolo asse abbia peso maggiore di 11 tonnellate e comunque di peso complessivo a pieno carico maggiore di 27 tonnellate nonché – per i mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate – il divieto di sorpasso, sono effettuati sia con pattuglie fisse, che con pattuglie dinamiche.

Individuato e sanzionato il conducente di un veicolo di massa

Le pattuglie, dislocate in prossimità del ponte Corleone, durante i controlli in movimento di ieri hanno fra l’altro individuato, fermato e sanzionato il conducente di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 35 tonnellate che effettuava il sorpasso di altre autovetture, nonostante il divieto; al conducente è stata ritirata la patente sul posto poiché tale grave infrazione comporta la sospensione del medesimo documento di guida da due a sei mesi, la decurtazione di dieci punti ed una sanzione pecuniaria di 328 euro.

Da gennaio a oggi la Polizia Municipale ha elevato 1400 sanzioni

I controlli, in cui la Polizia Municipale è fortemente impegnata, sono predisposti per la tutela del Ponte Corleone e sono volti alla verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte per l’utilizzo del manufatto, tra cui i limiti al peso e alla portata dei mezzi ammessi al transito, sia per le condotte di guida dei veicoli. Viene inoltre verificato il superamento del limite di velocità con l’apparecchiatura autovelox. Da gennaio a oggi la Polizia Municipale ha elevato 1400 sanzioni e deviato oltre 7000 tir, che vengono indirizzati nei percorsi alternativi individuati dall’Ufficio Mobilità Urbana.