L'inchiesta

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, alla luce degli atti notificati e alla luce della delega affidata dall’Assessore regionale alla Sanità su indicazione del Presidente della Regione siciliana, ha immediatamente provveduto a sospendere i due dipendenti interessati dalle misure interdittive, Vincenzo Chiofalo e Giorgio Saluto.

In merito al componente del Collegio sindacale, Gaspare Magro, l’Asp di Trapani sta adottando i dovuti provvedimenti a tutela dell’Azienda, chiedendo all’Assessorato regionale e al Ministero per la Salute, la sostituzione del componente, così come dovuto, ritenendo incompatibile questo incarico con la misura restrittiva della libertà personale, come appreso dagli organi di stampa.

Relativamente ad altri soggetti privati coinvolti nell’inchiesta che hanno rapporti con l’Asp di Trapani, si procederà agli adempimenti conseguenziali nell’attesa di conoscere il contenuto del provvedimento, già richiesto all’autorità giudiziaria, così come indicato anche dall’Assessore regionale alla Sanità”. Lo ha detto il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani.

“Ho disposto stamane che il Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato della Salute rivolga un’istanza alla Procura di Trapani per la trasmissione al mio ufficio del provvedimento cautelare eseguito ieri”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, annunciando un’indagine ispettiva all’Asp di Trapani.

“La stampa – aggiunge – informa di condotte che riguarderebbero scelte adottate in passato dalle Aziende sanitarie e ritengo indispensabile valutare se sussistano provvedimenti amministrativi da adottare nei confronti di dipendenti, di soggetti che hanno ricevuto incarichi, di erogatori privati. Ho disposto – su indicazione del presidente Musumeci – una indagine ispettiva affidata al direttore generale dell’Asp di concerto con il dipartimento delle Attività Sanitarie, anche al fine di valutare condotte consimili”.

