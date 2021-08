Gestirà i locali la struttura commissariale

Il Comune di Palermo ha consegnato ieri i locali del padiglione 4 dell’ex Fiera del Mediterraneo all’ufficio del commissario per l’emergenza covid di Palermo. “Si tratta di un ulteriore invito a vaccinarsi per salvaguardare la salute e l’economia” ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando. Ulteriori spazi per rilanciare la corsa alle vaccinazioni.

Una collaborazione “proficua”

“Continua la proficua collaborazione tra il Comune e l’Asp – sottolinea l’assessore al Patrimonio, Toni Sala – a supporto della campagna vaccinale. L’amministrazione comunale sta facendo ogni possibile sforzo in questo senso, tra cui mettere a disposizione a titolo gratuito i padiglioni dell’ex Fiera. L’aumento dei contagi e i numeri delle ospedalizzazioni sono un campanello d’allarme che non va sottovalutato, bisogna vaccinare chi è ancora scoperto per tutelare la salute di tutti ma anche per evitare che nuove restrizioni possano compromettere la stagione turistica e, quindi, la ripresa economica. Rinnoviamo l’appello a tutti i cittadini: i vaccini sono sicuri ed efficaci, dobbiamo vaccinarci tutti e in tempi rapidi”.

Dal 20 luglio rilascio di green pass

Alla Fiera del Mediterraneo è una continua implementazione delle attività. Dallo scorso 20 luglio, ad esempio, è stato abilitato il rilascio del green pass. L’hub vaccinale ha allestito un ufficio specifico per permettere ai cittadini di chiedere e ottenere la certificazione verde. Basta seguire semplici procedure attivate dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid nella Città metropolitana di Palermo.

Vaccinarsi è necessario per difendersi dalle varianti

“La mappa aggiornata delle varianti: quelle più diffuse e quelle da temere”, così titolava ieri il Corriere della Sera. Il quotidiano ha pubblicato un’interessante mappa del mondo con le varianti Covid più preoccupanti e diffuse nei vari Paesi. Le cosiddette VOC (Variants Of Concern), letteralmente dall’inglese «varianti di preoccupazione», sono 4: Alfa, Beta, Gamma e Delta. Ma negli ultimi tempi sta prendendo piede anche la variante Lambda.