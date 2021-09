L’iniziativa del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio

Nuova iniziativa solidale da parte del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Una cospicua donazione di generi alimentari di prima necessità sarà elargita alla missione “Speranza e Carità” di fratel Biagio Conte. A consegnarla sarà in giornata la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, insieme ad Antonio di Janni, delegato vicario di Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Gesto di generosità

“Un gesto di generosità – si legge in una nota del Sacro Ordine – che conferma l’attenzione verso i più deboli da parte della principessa, gran prefetto Costantiniano, che nel maggio scorso ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Monreale”. Proprio al Duomo monrealese, nel corso del pomeriggio, si terrà il rito delle solenni investiture dei nuovi cavalieri ecclesiastici, dei cavalieri di grazia, dei cavalieri di merito e d’ufficio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza della principessa Beatrice, prevede anche il conferimento di alcune promozioni.

Da 57 giorni fratel Biagio in esilio

Biagio Conte oramai da 57 giorni è in esilio in montagna, e ancora non ha sciolto la riserva su un suo eventuale ritorno in città. Lo ha comunicato nei giorni scorsi alla città con una nota amara e colma di disagio. “Siamo diventati responsabili e fautori nel produrre nuove povertà, nuove emarginazioni, disagi mentali, depressioni, suicidi e nuovi senza tetto e profughi lasciati alla deriva. E’ chiaro che chi parla con questi toni non sempre è gradito, per questo toglierò il disturbo, cercando di non essere più assillante e invadente, come pensa una parte di questa malata società”. Così il frate laico annuncia il proprio ritiro in montagna.

In montagna finchè vivrò

Dal 9 luglio a oggi Biagio Conte si trova nelle montagne della Sicilia in preghiera e in ritiro e ha deciso che vi resterà “portando a termine gli ultimi giorni che il Buon Dio mi ha concesso in questa travagliata vita terrena”.