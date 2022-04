la seconda edizione si è tenuta a villa filippina

Una festa nel cuore “verde” di Palermo, incentrata su cibo, musica e tanta spensieratezza. Si è conclusa con un boom di presenze “Scinni”, la fiera gastronomica presentata e coordinata da Katiuska Falbo e Francesco Caravello, che riunisce le aziende del territorio siciliano (pasta fresca, pizza, birra, formaggi) tra degustazioni e promozione dei prodotti.

Più di 7mila visitatori, tantissimi i turisti

Più di 7000 le presenze quest’anno: la seconda edizione ha attirato tantissimi palermitani e turisti, grazie all’impeccabile organizzazione e alle temperature miti.

Numerosi appuntamenti, chef e cooking show

Tanti gli appuntamenti interessanti che hanno coinvolto gli chef presenti alla manifestazione, come i cooking show che si sono susseguiti e che hanno dato la possibilità alle aziende partecipanti di mettere in mostra i loro prodotti.

Le esibizioni musicali dal vivo

Ma Scinni non è solo food. Anche quest’anno, infatti, si sono esibite diverse band dal vivo, come i Tamuna, i Fancies, Ponente ed i suoi Riavuli e The Fab Experience.

La grande grigliata del 25 aprile

A concludere la manifestazione è stata la grande grigliata del 25 aprile organizzata all’interno di Villa Filippina e a cui hanno preso parte centinaia di persone.

“Presto nuovi eventi a tema”

“È stata un’edizione incredibile, è andato tutto al di là di ogni rosea aspettativa. Vi posso però assicurare che Villa Filippina ospiterà presto nuovi eventi a tema. Nelle prossime settimane vi sveleremo i nostri nuovi progetti”, assicura Francesco Caravello.

Presentato il progetto “Presidio Siciliano”

Nel corso di questa seconda edizione di Scinni, a Casa Giglio, è stato inoltre presentato “Presidio Siciliano”, un nuovo progetto volto a certificare l’eccellenza delle aziende siciliane che puntano su artigianalità e autenticità.

Confermato il successo della prima edizione

La prima edizione di Scinni si era tenuta nel luglio scorso registrando un notevole successo di pubblico.

Buon cibo, incontri, concerti e spettacoli hanno fatto da cornice alla manifestazione che è già diventata un appuntamento irrinunciabile per i palermitani ma non solo, come testimonia la presenza dei turisti, che hanno preso parte all’evento entusiasti e numerosi.