La risposta

Sì, lunedì 2 novembre 2026 le scuole siciliane di ogni ordine e grado sono chiuse per la Commemorazione dei defunti. Lo stabilisce il calendario scolastico regionale fissato con il decreto assessoriale n. 1396 del 1° aprile 2026. Il 1° novembre, Ognissanti, quest’anno cade di domenica.

Perché in Sicilia le scuole chiudono il 2 novembre?

Il 2 novembre non è una festa nazionale. È, però, uno dei periodi di sospensione delle lezioni decisi dalla Regione per l’anno scolastico 2026/2027. Le festività nazionali elencate nel decreto sono le domeniche, Ognissanti, l’Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno, l’Epifania, Pasqua, il lunedì dell’Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno. A queste si aggiunge la festa del santo patrono, se cade durante l’anno scolastico.

C’è il ponte di Ognissanti?

Dipende dall’orario della singola scuola. Il decreto permette di articolare le lezioni su 5 o 6 giorni alla settimana:

scuole con la settimana corta: sabato 31 ottobre è già libero, quindi gli studenti restano a casa da sabato a lunedì 2 novembre;

sabato 31 ottobre è già libero, quindi gli studenti restano a casa da sabato a lunedì 2 novembre; scuole aperte anche il sabato: il 31 ottobre è un normale giorno di lezione, salvo diverse decisioni dell’istituto.

Quali sono le prossime vacanze scolastiche in Sicilia?

Dopo il 2 novembre il calendario regionale prevede questi periodi di sospensione:

Immacolata: lunedì 7 dicembre 2026 è vacanza, e martedì 8 è festa nazionale;

lunedì 7 dicembre 2026 è vacanza, e martedì 8 è festa nazionale; Natale: da mercoledì 23 dicembre 2026 a giovedì 7 gennaio 2027, con rientro venerdì 8 gennaio;

da mercoledì 23 dicembre 2026 a giovedì 7 gennaio 2027, con rientro venerdì 8 gennaio; Pasqua: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027;

da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027; festività di primavera: domenica 25 aprile, sabato 1° maggio e mercoledì 2 giugno 2027.

Il calendario regionale non prevede vacanze di Carnevale: eventuali giorni di chiusura li stabiliscono le singole scuole.

Quando finisce la scuola in Sicilia nel 2027?

Le lezioni sono cominciate martedì 15 settembre 2026 e finiscono mercoledì 9 giugno 2027. I giorni di scuola sono 206, o 205 se la festa del patrono cade durante l’anno. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2027. Tra il 10 e il 30 giugno possono restare aperte solo le sezioni necessarie a garantire il servizio.

Perché alcuni siti dicono che la scuola finisce il 10 giugno?

Il decreto di aprile indicava come ultimo giorno di lezione giovedì 10 giugno 2027. Con il decreto di rettifica n. 3119 del 3 agosto 2026, l’assessorato ha corretto la data in mercoledì 9 giugno, spiegando che si trattava di un «mero errore». Tutte le altre date sono rimaste invariate. La data valida è quindi il 9 giugno, come conferma anche l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Le scuole possono cambiare il calendario?

Sì, entro certi limiti. I consigli di circolo e d’istituto possono adattare il calendario regionale alle esigenze del proprio Piano dell’offerta formativa. Gli adattamenti possono riguardare:

l’inizio delle lezioni , da anticipare;

, da anticipare; giorni di sospensione in più durante l’anno, purché le lezioni perse siano recuperate in altri periodi.

Il decreto prevede anche chiusure senza obbligo di recupero, ma solo in tre casi:

esigenze inderogabili delle amministrazioni locali o eventi straordinari;

scuole sede di seggio, nei giorni delle elezioni;

ricorrenze civili o religiose particolari, anche locali.

Per sapere se la propria scuola ha deciso giorni di chiusura in più, conviene controllare il sito dell’istituto o il registro elettronico.

Domande frequenti

Il 2 novembre 2026 le scuole in Sicilia sono chiuse?

Sì. Il calendario scolastico della Regione Siciliana per l’anno 2026/2027 prevede la sospensione delle lezioni lunedì 2 novembre 2026, giorno della Commemorazione dei defunti, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il 1° novembre, Ognissanti, è festa nazionale e quest’anno cade di domenica.

Quando iniziano le vacanze di Natale 2026 in Sicilia?

Le vacanze di Natale nelle scuole siciliane vanno da mercoledì 23 dicembre 2026 a giovedì 7 gennaio 2027, entrambi compresi. Le lezioni riprendono venerdì 8 gennaio 2027. Lo stabilisce il decreto dell’assessorato regionale all’Istruzione che fissa il calendario dell’anno scolastico 2026/2027.

Quando finisce la scuola in Sicilia nel 2027?

In Sicilia l’anno scolastico 2026/2027 termina mercoledì 9 giugno 2027. Il decreto originario indicava per errore giovedì 10 giugno ed è stato corretto con un nuovo decreto assessoriale il 3 agosto 2026. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative possono proseguire fino al 30 giugno 2027.

Una scuola può chiudere in giorni diversi dal calendario regionale?

Sì. Ogni scuola può adattare il calendario regionale con delibera del consiglio di circolo o d’istituto, per esempio anticipando l’inizio delle lezioni o aggiungendo giorni di sospensione. Le lezioni perse vanno però recuperate in altri periodi dell’anno, rispettando il monte ore previsto per ogni corso.