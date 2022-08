entra nel vivo la campagna elettorale

Sgravi fiscali per imprese che assumono e provvedimenti per le famiglie siciliane. E’ questa la ricetta secondo il candidato alla presidenza della Regione Siciliana della coalizione di centrodestra, per uscire dalla crisi che attanaglia la Sicilia.

Provvedimenti per imprese e famiglie

“Dobbiamo concentrarci soprattutto su come imprese e famiglie devono affrontare il caro-energia e il preoccupante aumento di tutti i beni primari”, dice Renato Schifani in una nota.

Occhio a giovani e disoccupati

Secondo il candidato presidente della Regione Siciliana per la coalizione di centrodestra. vi è la necessità di “attivare misure che consentano sgravi fiscali per le imprese che assumono, non solo giovani ma anche disoccupati e inoccupati – aggiunge – . Bisogna che ci adoperiamo per incrementare il credito d’imposta a favore delle imprese, molte delle quali rischiano di essere travolte dal caro-prezzi in generale”.

Fondi per il caro-bollette

“Per il caro bollette – prosegue Schifani – servono ulteriori fondi a sostegno d’imprese e famiglie già fortemente provate da pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Sono tutte misure che, non appena verrò eletto dai siciliani presidente della Regione, sono pronto ad affrontare e concordare con lo Stato e nel bilancio della Regione troveremo dei fondi per sostenere le aziende dell’Isola in grande sofferenza”.

Arrivano i big per sostenere Schifani

Definite liste e listini la campagna elettorale per le regionali in Sicilia entra nel vivo e già dalla prossima settimana i primi big del centrodestra saranno nell’isola al fianco del loro candidato Renato Schifani.

Lunedì Giorgia Meloni a Messina e Catania

Lunedì mattina la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dai segretari regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, sarà a Messina e nel pomeriggio alle 18 si sposterà a Le Ciminiere di Catania per un comizio al quale sarà presente anche l’ex presidente del Senato.

Arriverà in Sicilia anche Matteo Salvini

Ad inizio settimana sarà in Sicilia anche il leader della Lega Matteo Salvini per una due giorni in giro per l’isola per incontrare i rappresentanti delle attività produttive e delle associazioni di categoria insieme al segretario regionale Nino Minardo.

Il programma è in via di definizione, comunque secondo quanto apprende Italpress il leader leghista sarà lunedì nella Sicilia orientale (Ragusa, Siracusa e Catania) e martedì si sposterà nella Sicilia occidentale per chiudere con un evento a Palermo insieme al senatore Schifani.

Forse Berlusconi a Palermo

In via di definizione anche il programma di Forza Italia che potrebbe vedere la presenza a Palermo di Silvio Berlusconi. Ma al momento tutto è in via di definizione e nulla è ancora ufficialmente confermato.

Tour di Schifani in tutta la Sicilia per illustrare il programma elettorale

Sicuramente a settembre i principali esponenti di Forza Italia saranno in Sicilia per non far mancare il proprio supporto al loro candidato Renato Schifani che dalla prossima settimana inizierà il suo tour per le 9 province siciliane per illustrare il suo programma elettorale sul territorio regionale.

Giochi fatti nel centrodestra

Definito il listino del centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia. Ecco i nominativi che a breve saranno depositati per il listino della coalizione di centro destra guidata da Renato Schifani.

I candidati di Forza Italia

Oltre all’ex presidente del Senato, Forza Italia schiererà anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto.

Amata e Galvagno per Fratelli d’Italia

I due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno.

I candidati di Lega ed Mpa

La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Federica Marchetta terza donna del listino in quota Udc-Dc

In quota Udc-Dc entra la terza donna del listino, ovvero Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.