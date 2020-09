commemorazioni anche a roma e canicattì

Sarà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi pomeriggio a Palermo a solennizzare il trentesimo anniversario dell’assassinio avvenuto il 21 settembre 1990 alle porte di Agrigento del giudice Rosario Livatino.

Oggi saranno Roma, Canicattì, e Palermo le città della Memoria di Livatino.

Per le 8,30 nella chiesa S. Cuore del suffragio a Lungotevere Prati a Roma il cardinale Gualtiero Bassetti officerà una funzione religiosa per iniziativa del “Centro Studi Rosario Livatino”.

Alle 10,30 invece nella chiesa S. Domenico di Canicattì l’arcivescovo coadiutore di Agrigento monsignor Alessandro Damiano presiederà la funzione religiosa cui seguirà a mezzogiorno in contrada S. Benedetto l’omaggio floreale alla stele.

Nel pomeriggio a Palermo al Palazzo di Giustizia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà ad un corso di formazione decentrata per magistrati organizzato dal Csm nel Palazzo di Giustizia dal titolo “Deontologia e professionalità del magistrato. Un binomio indissolubile. In memoria di Rosario Livatino”.

Qualche giorno fa, stupore ha suscitato la notizia che Giuseppe Montanti, 64 anni, uno dei mandanti dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, e condannato all’ergastolo, ha usufruito di un permesso premio, concesso dal Giudice di Sorveglianza di Padova.

Ha potuto uscire di prigione per 9 ore, per incontrare e parlare con la sua famiglia. In cella da vent’anni, non aveva mai più incontrato i famigliari, che vivono in Messico e in Germania.

Nel carcere di Padova ha partecipato alle attività di ‘Ristretti Orizzonti’, cooperativa che si occupa del recupero e reinserimento lavorativo dei carcerati.

Il giudice Livatino è considerato Servo di Dio dalla Chiesa Cattolica. In uno dei suoi numerosi appunti, aveva scritto: “Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili”.

Originario di Canicattì, in provincia di Agrigento, Rosario Livatino quando venne assassinato dalla Stidda aveva 37 anni.

La Sicilia e l’Italia intera non hanno dimenticato “il giudice ragazzino” e le celebrazioni di oggi lo testimoniano.