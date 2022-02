Promosso dall’Usip, a raccolta istituzioni e politica

“Il ruolo della polizia di Stato nello sviluppo di comunità e la promozione dei valori di legalità”: questo il titolo del convegno promosso dal sindacato di polizia Usip, unione sindacale italiana poliziotti, che si svolgerà venerdì 11 febbraio alle ore 10.30 nei locali del Cidma, il centro internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia di Corleone. Sarà possibile seguire i lavori sia in presenza che online ai links https://meet.google.com/hfi-dexo-dnk e https://www.usip-palermo.it/.

Primo congresso provinciale

L’evento si svolge in occasione del primo congresso provinciale di Palermo, i lavori congressuali inizieranno alle 16 a porte chiuse. L’obiettivo del convegno è di risaltare il ruolo delle forze dell’ordine, nello specifico quelle di polizia, che attraverso un lavoro quotidiano sul territorio promuovono la legalità nell’ottica di sviluppo del singolo e della comunità tutta. La scelta del Comune di Corleone non è casuale, troppe volte identificato con nomi di spicco del mondo di cosa nostra, oggi Corleone è territorio di riscatto, simbolo della volontà di cambiamento e dei risultati che si ottengono quando i soggetti deputati lavorano in sinergia.

Assenzio: “Momento di confronto”

“Un momento di confronto tra figure istituzionali, politiche, ed operatori della comunità a vario titolo, che relazionano su dati e azioni messe in campo, analizzandone i risultati raggiunti, guardando al futuro come una risorsa, non solo temporale ma di relazione e condivisione nella progettualità. Una risorsa da salvaguardare e non cannibalizzare. Il tema scelto per l’incontro prende forma dai valori di cui è portatore Usip: impegno, trasparenza e competenza” dichiara alla vigilia Giovanni Assenzio, segretario generale provinciale Usip Palermo, che aprirà i lavori convegnistici.

Gli interventi

Darà il benvenuto ai presenti Nicolò Nicolosi, sindaco di Corleone. I saluti istituzionali saranno affidati a Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana, e da Leopoldo Laricchia, questore di Palermo. Relazioneranno: Leonardo Agueci, già procuratore aggiunto di Palermo; il frate cappuccino Mauro Billetta, parroco del quartiere Danisinni a Palermo, psicoterapeuta; Luisella Lionti, segretario confederale Uil Sicilia; Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Sperone-Pertini”; Claudio Di Palermo, vicepresidente del Cidma; Giuseppe Emanuele Greco, responsabile legalità della Lega per la Sicilia; Sandro Colombi, segretario generale nazionale della Uil Pa e coordinatore del dipartimento sicurezza e difesa; Antonella Papiro, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle; Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Assemblea Regionale Siciliana; ed infine Emanuele Fiano, deputato nazionale Pd. Concluderà i lavori Vittorio Costantini, segretario generale nazionale Usip. Parteciperanno inoltre la delegazione del Siap Palermo, l’Usic Sicilia, l’Usif Sicilia, la Uilpa Sicilia vvf. Saranno presenti al convegno alcuni familiari di vittime di mafia. Modera l’incontro il giornalista Mauro Faso.