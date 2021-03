il dato fornito dall'ufficio scolastico regionale

Proseguono le vaccinazioni per il personale scolastico in Sicilia

Sinora sono state inoculate 60.385 dosi

Il dato fornito dall’Ufficio scolastico regionale

Aumentano i contagi nell’Isola ma Musumeci rassicura

In Sicilia il personale scolastico che finora ha ricevuto il vaccino ha raggiunto 60.385 unità, mentre continua la campagna vaccinale per insegnanti, amministrativi e personale Ata.

I numeri aggiornati al 15 marzo

Il dato è stato fornito dall’Ufficio scolastico regionale sulla base delle comunicazioni ricevute dal 95% (790) degli istituti siciliani. I numeri sono aggiornati al 15 marzo.

L’assessore Razza interviene sulle vaccinazioni

“Se la metà dei siciliani prenotati non sono andati, c’è stata un’ulteriore ed eguale quantità di siciliani, in target, che invece ha fatto vincere la voglia di vaccinarsi”. Lo ha detto, facendo il punto sulle somministrazioni di dosi di AstraZeneca, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine dell’inaugurazione della nuova struttura di pneumologia per pazienti Covid all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

Recuperare il gap

“Ieri fino a tarda sera – ha sottolineato – si è lavorato in tutti i nove hub provinciali e la Sicilia è tra le regioni d’Italia che di più ha fatto sull’utilizzo dei vaccini di AstraZeneca nei confronti dei quali c’è stata, c’è, e per certi aspetti continua ad esserci, una qualche preoccupazione da parte di tanti cittadini. La nostra iniziativa è servita per recuperare un gap inevitabile, che anche le altre Regioni hanno subito, di chi ha rinunciato alla programmazione”.

Musumeci rassicura: “Non siamo in emergenza”

“Oggi, la Sicilia nonostante l’aumento dei contagi nell’ultima settimana non può considerarsi in zona di emergenza”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, presente anche lui all’inaugurazione della nuova struttura sanitaria di Catania.

La maggior parte dei siciliani vaccinati entro settembre

Il governatore ha indicato un obiettivo preciso: “La Sicilia – ha aggiunto Musumeci – ha oggi numeri che ci pongono in testa tra le regioni italiane per le vaccinazioni. Se arrivassero, come sembra i primi di aprile, le quantità di dosi che abbiamo chiesto e che ci sono state promesse, io sono convinto che entro il mese di settembre potremmo immunizzare la stragrande maggioranza di siciliani”.