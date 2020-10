Tragedia all’istituto scolastico Mazzini di Vittoria per la morte di un docente, un cinquantenne, a seguito di un malore avuto mentre era in classe. Era in corso la sua lezione, quando si sarebbe sentito male ed i primi a soccorrerlo sono stati gli studenti che hanno provato a rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione, il professore sembrava essersi ripreso, avrebbe bevuto dell’acqua, ma poco dopo le sue condizioni si sono aggravate e nel volgere di qualche istante avrebbe perso conoscenza. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Sono arrivati i medici ma non c’era più nulla da fare.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città anche perché il docente è piuttosto conosciuto ma alcuni dei ragazzi, che hanno assistito a quei terribili momenti, sono molto provati: un’esperienza che non cancelleranno mai dalla loro mente. Non è certamente un momento felice per la scuola, almeno a Vittoria, come dimostrano recenti episodi. Nei giorni scorsi, 5 studenti di una scuola sono risultati positivi al Covid19. Appartengono a due classi diverse mentre in un’altra sarebbe rimasta contagiata solo un insegnante. L’Asp di Ragusa ha avviato gli accertamenti per ricostruire la rete del contagio, frattanto sono stati disposti i tamponi allo scopo di accertare se vi sono altri positivi. Gli studenti che hanno contratto il virus sono stati messi in quarantena, sotto osservazione ci sono i familiari.

E qualche giorno prima si è verificata una lite nell’area di una scuola. Sono stati denunciati in Procura i due papà protagonisti ieri mattina di un accoltellamento, dai contorni non del tutto chiari, avvenuto nell’area della scuola Pappalardo, in via Primo Maggio, a Vittoria. A quanto pare, i due si conoscono, le loro case non sono molto distanti, per cui gli inquirenti presumono che dietro possano esserci pessimi rapporti di vicinato.