coinvolta una classe

Contagio in una scuola elementare di Avola

Una classe si trova in quarantena

Al via il tracciamento per bloccare il contagio

Nuovo contagio in una scuola del Siracusano, questa volta il Covid19 ha fatto la sua apparizione in un istituto elementare di Avola.

Una classe in quarantena

Un’intera classe è in quarantena, gli alunni saranno sottoposti ai tamponi, contestualmente, si proverà a ricostruire tutta la rete dei contatti in modo da bloccare la propagazione del virus. Con Avola, salgono a 5 i Comuni del Siracusano con classi in isolamento.

Gli altri contagi nel Siracusano

Precedentemente, il contagio ha interessato il liceo classico Gargallo di Siracusa, il liceo artistico Gagini (2 classi), il liceo scientifico Corbino, e tre istituti a Sortino, Floridia e Francofonte. Quest’ultimo Comune è l’unico in tutta la Sicilia in zona arancione, per via del numero di contagi ma anche per un basso tasso di vaccinazione.

Un caso a Sciacca

In Sicilia ci sono altri casi di Covid19 nelle scuole. Una docente dell’istituto comprensivo “Mariano Rossi” di Sciacca e’ risultata positiva al Covid-19. Pertanto, e’ stata disposta la quarantena per lei, un’altra insegnante e una ventina di alunni della sezione della scuola dell’infanzia dove la docente era in servizio. Sono stati posti in quarantena obbligatoria per sette giorni e soltanto dopo tampone negativo potranno tornare tutti a scuola. Le insegnanti sono vaccinate.

Covid19 in Sicilia

Frattanto, sono 414 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.969 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 2,3% ieri era al 2,7%. L’isola scende al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri, dietro al Veneto con 509 casi e Lombardia con 450 casi.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 696 i ricoverati, 40 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 92, 2 in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 77, Catania 113, Messina 11, Siracusa 90, Ragusa 41, Trapani 26, Caltanissetta 11, Agrigento 29, Enna 16.