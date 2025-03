C’è anche la Lega nella coalizione a trazione centrista a sostegno di Michelangelo Giansiracusa per la corsa alla presidenza del Libero consorzio di Siracusa.

Cafeo al tavolo provinciale

Al tavolo provinciale di questo fronte politico partecipa Giovanni Cafeo, ex deputato regionale e coordinatore della segreteria particolare dell’assessore alla Pubblica istruzione, Mimmo Turano.

Alla trattative partecipano il Mpa, Azione, partito del candidato alla presidenza, la Democrazia cristiana, e Carlo Auteri, deputato regionale del gruppo misto che può contare sulla vicinanza a due sindaci, Rachele Rocca, alla guida dell’amministrazione di Portopalo, e Giuseppe Di Mare, primo cittadino di Augusta, esponente di Fratelli d’Italia.

Il legame tra Auteri ed i sindaci di Portopalo e Augusta

I due, Auteri e Di Mare, dialogano da tempo, anzi grazie all’azione all’Ars del parlamentare, costretto ad uscire dal gruppo dei meloniani dopo la bufera mediatica che lo ha colpito, ad Augusta sono arrivate molte risorse, come testimoniato da diversi post sui social dell’amministrazione locale.

Anche Giuseppe Carta ha un rapporto molto buono con il primo cittadino di FdI: è uno degli “azionisti” della sua maggioranza, del resto il vicesindaco è un esponente del Mpa. Peraltro, Di Mare, esattamente la settimana scorsa, è stato all’incontro a Siracusa con gli altri sindaci della zona industriale per pressare l’Eni affinché, nel piano di riconversione degli impianti Versalis, dia maggiori garanzie per il territorio.

Le difficoltà di Lentini

Ufficialmente, Fratelli d’Italia non ha preso posizione sulla corsa alla presidenza, in realtà in campo c’è anche Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, sostenuto dal suo partito, Noi Moderati, e da Forza Italia ma con il passare delle ore questa candidatura appare sempre più debole a meno che i meloniani decidano di convergere, considerato che il deputato nazionale, Luca Cannata ha avviato da tempo interlocuzioni con lo stesso Lentini.

Il nodo Cannata

Solo che i rapporti tra Cannata ed il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, non sono dei migliori: sulla sanità hanno litigato in modo aperto e poi Gennuso lo ha sfidato apertamente, avendo assunto il ruolo di commissario di Forza Italia ad Avola, la terra di Cannata. Nell’altro campo c’è Carlo Auteri, con cui Cannata ha avuto più di uno scontro ma in politica, per la ragion di Stato, alcuni nodi possono sciogliersi. Con Giansiracusa c’è anche il Pd anche se ieri si è registrata una fortissima tensione dopo le parole del segretario provinciale dem, Piergiorgio Gerratana che ha parlato di campo largo attorno al sindaco di Ferla. Una ricostruzione politica sconfessata da Francesco Italia e dallo stesso Giansiracusa.