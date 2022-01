è accaduto a noto

Sarà costretto a risarcire l’istituto superiore Raeli di Noto dopo aver danneggiato il muro della scuola andandoci a sbattere con la propria auto.

Auto contro muro della scuola

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 novembre del 2021 in via Platone ma tutto questo tempo è servito ai carabinieri della Compagnia di Noto per risalire al conducente della macchina, fuggito dopo l’impatto, avvenuto, secondo quanto emerge nei rilievi delle forze dell’ordine, a forte velocità.

Le telecamere

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, si è dapprima risaliti al modello di auto e successivamente all’identificazione del conducente.

Ricerche in ospedale

E’ infatti apparso subito chiaro ai carabinieri che, a causa del violento impatto, il responsabile aveva riportato lesioni. A seguito di una breve ricerca all’interno degli ospedali di Avola e Noto, i carabinieri hanno rintracciato

così il conducente che ha ammesso le proprie responsabilità.

Segnalato in Prefettura

L’uomo, che risarcirà il danno all’istituto scolastico, è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa per le gravi violazioni al codice della strada commesse.