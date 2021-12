istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa

Positiva al Covid19 una maestra d’asilo di una scuola di Siracusa

La classe è stata posta in quarantena

Disposta dall’Asp la sanificazione dei locali

E’ risultata positivi al Covid19 una maestra d’asilo dell’istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa, in via Regia Corte, nella zona di viale Tica, a ridosso della caserma del comando dei carabinieri.

Classe in quarantena

L’insegnante è stata sottoposta al tampone e dopo l’esito è tornata nella sua abitazione per osservare la quarantena. L’informazione è stata girata al Gruppo Covid dell’Asp di Siracusa che, come accade in casi del genere, ha adottato i protocolli per il contenimento del contagio.

Tamponi dopo l’isolamento

Infatti, l’intera classe rimarrà in isolamento ed una volta terminato gli alunni saranno sottoposti ai tamponi, così come la maestra. Contestualmente, l’azienda sanitaria ha dato ordini per la sanificazione dei locali.

Green pass, esenti under 12

Frattanto, in merito al Green pass e relativamente alla situazione dei bambini, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha dichiarato che “il decreto legge stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il ‘green pass’”.

Covid19 in Sicilia

Sono 1028 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri nell’isola a fronte di 21.717 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 887. Il tasso di positività sale al 4,7% ieri era al 3,7%.

L’isola è, al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 3.278, al secondo il Veneto con 3.271 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 1.973 casi, al quarto il Lazio con 1.965 casi, al quinto posto la Campania con 1.531, al sesto il Piemonte con 1.206.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 435 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, quattro casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 186 casi, Catania 177, Messina 354, Siracusa 101, Ragusa 42, Trapani 69, Caltanissetta 65, Agrigento 22, Enna, 12.