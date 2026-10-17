La segnalazione su Facebook

Una gattina è stata trovata impiccata nella zona del porto di Favignana, nelle Egadi. A diffondere la notizia è stato l’attivista Tony Limantri, con un post su Facebook accompagnato da una foto. Secondo quanto riporta Today, l’animale aveva una sorta di cappio al collo.

L’appello e la ricompensa

Limantri chiede a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti. «Si offre ricompensa per chi ha notizie utili per individuare chi ha torturato la gattina. Condividete il più possibile, non può e non deve passarla liscia», scrive nel post.

Le reazioni sui social

La notizia ha provocato numerose reazioni sui social, tra rabbia e dolore. Alcuni utenti hanno suggerito di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.