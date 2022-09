Il fatto di sangue nel quartiere popolare di Sappusi

Omicidio nel Trapanese consumato in un quartiere popolare. Un uomo è stato ucciso questa mattina a Marsala. Al momento non trapelano particolari. A perdere la vita un pregiudicato sessantenne, Antonino Titone. Si stanno rintracciando i familiari per metterli al corrente di quanto accaduto. Ad indagare la polizia.

Il fatto di sangue

L’omicidio si sarebbe consumato nel cuore del quartiere di Sappusi. Le uniche indiscrezioni è che la vittima sarebbe stata fatta fuori con diversi fendenti che lo avrebbero colpito in alcuni organi vitali. La scientifica è sul posto per una serie di rilievi alla ricerca di qualche prova o indizio che possa portare a qualche pista concreta.