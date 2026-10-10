Aggiornato al 10 ottobre 2026

I siti UNESCO in Sicilia sono sette: cinque culturali e due naturali, su un totale di 62 beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale secondo la pagina dell’Italia del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO. Si va dalla Valle dei Templi di Agrigento all’Etna, dalle Isole Eolie al barocco del Val di Noto. A questi si aggiungono due elementi del patrimonio immateriale nati sull’isola: l’Opera dei Pupi e la coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria.

Quali sono i 7 siti UNESCO della Sicilia?

Ecco l’elenco ufficiale, in ordine di anno di iscrizione, con i nomi italiani e i luoghi in cui si trovano.

Cosa comprende la Palermo arabo-normanna?

Il sito è formato da nove monumenti, secondo la scheda UNESCO. A Palermo ce ne sono sette: il Palazzo Reale con la Cappella Palatina, il palazzo della Zisa, la Cattedrale, le chiese di San Giovanni degli Eremiti, Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana) e San Cataldo, e il Ponte dell’Ammiraglio. Fuori città completano il sito la Cattedrale di Cefalù e il Duomo di Monreale.

Altri monumenti di quell’epoca, come il castello di Maredolce e la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi, non ne fanno parte, un’esclusione su cui a Palermo si discute da tempo.

Quali sono i patrimoni immateriali UNESCO legati alla Sicilia?

Due elementi della lista del patrimonio culturale immateriale riguardano direttamente l’isola:

Opera dei Pupi, teatro siciliano delle marionette , iscritta nel 2008.

, iscritta nel 2008. Pratica agricola della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria, iscritta nel 2014.

La Sicilia partecipa anche a elementi più ampi, che non sono siciliani in senso stretto: la dieta mediterranea, l’arte dei muretti a secco e, dal 2025, la cucina italiana.

Quali siti UNESCO posso vedere in una settimana?

In sette giorni è possibile visitare buona parte dei siti, scegliendo una delle due metà dell’isola come base. Le Eolie, che richiedono un viaggio in nave o aliscafo, meritano invece giorni dedicati.

Sicilia occidentale e centrale: Palermo arabo-normanna con Monreale e Cefalù, la Valle dei Templi di Agrigento e, sulla strada verso l’interno, la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina.

Palermo arabo-normanna con Monreale e Cefalù, la Valle dei Templi di Agrigento e, sulla strada verso l’interno, la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina. Sicilia orientale: l’Etna, Siracusa con Ortigia e Pantalica, e le città barocche tra Catania, Noto, Modica, Ragusa e Scicli.

Orari, biglietti e chiusure cambiano nel corso dell’anno e vanno controllati sui siti dei singoli parchi archeologici e degli enti gestori. Per l’Etna valgono regole di accesso specifiche alle zone sommitali, legate all’attività del vulcano.

Ci sono altri siti siciliani candidati?

Nella Tentative List italiana, l’elenco dei beni che uno Stato intende candidare, compare dal 2006 il sito “Mozia e Lilibeo: la civiltà fenicio-punica in Italia”, tra Marsala e l’isola di Mozia. In parallelo è stato avviato il percorso internazionale per le Saline di Sicilia. Sul fronte della gestione, la Regione ha destinato risorse ai comuni che ospitano siti UNESCO.

Domande frequenti

Quanti sono i siti UNESCO in Sicilia?

Sono sette i siti siciliani nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO: cinque culturali (Agrigento, Villa Romana del Casale, Val di Noto, Siracusa e Pantalica, Palermo arabo-normanna con Cefalù e Monreale) e due naturali (Isole Eolie ed Etna). L’Italia ne conta 62 in tutto.

Qual è l’ultimo sito siciliano entrato nella lista UNESCO?

È “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, iscritto nel 2015. Comprende nove monumenti: sette a Palermo, tra cui il Palazzo Reale con la Cappella Palatina, la Zisa e la Cattedrale, più i duomi di Cefalù e Monreale.

L’Opera dei Pupi è patrimonio UNESCO?

Sì. L’Opera dei Pupi, il teatro siciliano delle marionette, è iscritta dal 2008 nella lista del patrimonio culturale immateriale UNESCO. È uno dei due elementi immateriali legati direttamente alla Sicilia, insieme alla vite ad alberello di Pantelleria, iscritta nel 2014.

Quali città fanno parte del Val di Noto UNESCO?

Il sito comprende otto città ricostruite dopo il terremoto del 1693: Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli. Per Militello e Palazzolo Acreide sono inclusi solo alcuni monumenti del centro storico.