Porti e nodi marittimi: i primi veri blocchi

Il caos viario parte dai principali scali marittimi siciliani. I tir aderenti alla protesta hanno spento i motori e sono rimasti parcheggiati in massa nei piazzali interni e nelle aree di sosta adiacenti ai porti. Il mancato ritiro e scarico dei semirimorchi carichi di merci dalle navi sta provocando forti rallentamenti e congestioni nelle aree portuali di Palermo, Messina e Catania, con ripercussioni immediate sui flussi di traffico cittadino in uscita dai varchi d’imbarco.

La mappa del caos: presidi da Gela a Catania

La situazione più critica per la circolazione si registra lungo le strade statali e in prossimità dei grandi poli commerciali:

Gela (Caltanissetta): Il punto più caldo è attualmente la grande rotonda stradale d’ingresso alla città. Qui si è formato un maxi-presidio congiunto dove decine di tir e camion si sono uniti ai trattori degli agricoltori. I mezzi pesanti posizionati lungo le corsie stanno di fatto stringendo la carreggiata, causando chilometri di code e rallentando vistosamente l’accesso al centro abitato e il transito verso le arterie limitrofe.

Il punto più caldo è attualmente la grande rotonda stradale d’ingresso alla città. Qui si è formato un maxi-presidio congiunto dove decine di tir e camion si sono uniti ai trattori degli agricoltori. I mezzi pesanti posizionati lungo le corsie stanno di fatto stringendo la carreggiata, causando chilometri di code e rallentando vistosamente l’accesso al centro abitato e il transito verso le arterie limitrofe. Catania e la Zona Industriale: Nonostante la defezione delle imprese di Confindustria Catania, i trasportatori autonomi stanno creando forti rallentamenti nei pressi dei nodi logistici della Tangenziale di Catania e nella zona dei passaggi a livello della zona industriale, dove il rallentamento dei mezzi pesanti in sosta sta penalizzando i lavoratori pendolari.

Code chilometriche ai distributori: viabilità urbana in tilt

A mandare definitivamente in crisi il traffico cittadino non sono però soltanto i presidi dei camionisti, ma la vera e propria psicosi da rifornimento che ha colpito gli automobilisti siciliani.

Nel siracusano e in particolare a Rosolini, la viabilità urbana è paralizzata da ieri sera. Le stazioni di servizio sono state letteralmente prese d’assalto con auto in doppia e tripla fila in attesa di fare il pieno. Le code si snodano lungo le strade principali, bloccando incroci e vie d’accesso, mentre molte pompe hanno già esposto il cartello “esaurito”. Il timore diffuso è che questo scenario di code e blocchi cittadini possa estendersi rapidamente alle grandi aree urbane di Palermo e Catania nelle prossime ore.

Forze dell’ordine in massima allerta

La Polizia Stradale e le forze dell’ordine stanno monitorando costantemente i principali svincoli autostradali (in particolare sulla A19 Palermo-Catania e sulla A20 Messina-Palermo) per evitare che i presidi spontanei si trasformano in blocchi autostradali totali, che isolerebbero definitivamente le province interne. Al momento si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, dato che i tempi di percorrenza in tutta la regione sono raddoppiati.