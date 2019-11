La politica siciliana riparte da Catania, da Italia Viva a Forza Italia le assisi all’ombra del Vulcano

E’ il grande giorno del ritorno di Renzi in Sicilia e stavolta come fondatore di Italia Viva il movimento lanciato a livello nazionale e che vede la Sicilia come prima regione a tenerne il battesimo. Alle 16 arriva alle Ciminiere di Catania l’ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd che ha fondato il suo nuovo partito che si è subito trasformato nell’ago della bilancia all’interno della maggioranza giallo rossa a livello nazionale.. La convention siciliana è organizzata dal deputato Luca Sammartino .

Presenti all’iniziativa Italia Viva Sicilia, oltre a Renzi, Ettore Rosatoresponsabile nazionale dell’organizzazione ed il Ministro delle politiche agricole del governo Conte Bis Teresa Bellanova.

Un’occasione che di fatto incorona come leader del movimento proprio Sammartino che ha ufficializzato l’addio al Pd in occasione della nascita del gruppo all’Ars per il quale, si era detto, non c’è fretta ed era stato anticipato in consiglio comunale a Palermo dall’adesione di ben otto consiglieri e tre presidenti di circoscrizione che hanno fatto il ‘grande passo’ passando ad Italia Viva.

Il gruppo nel parlamento siciliano è arrivato in settimana anticipando solo di qualche ora la costituzione ufficiale del partito. Quattro adesione sciogliendo il gruppo di Sicilia Futura e azzerando, di fatto, la presenza della formazione centrista dell’ex ministro Cardinale la cui figlia era già stata rifiutata a Roma. Dunque lo sbarco all’Ars di Italia Viva mercoledì ha solo anticipato la nascita ufficiale del partito

Ma Catania oggi non è solo renziana. E’ una sorta di contrapposizione della porta accanto quellacon gli azzurri che lanciano la stagione dei congressi sempre oggi e sempre da Catania. Parte, infatti, il nuovo ‘cantiere’ di Forza Italia, “Etna19 – A lavoro per l’Italia”, che avrà luogo oggi e domani, al Grand hotel Villa Itria di Viagrande.

“Il meeting, organizzato dal coordinamento provinciale FI Catania in collaborazione con il gruppo PPE al Parlamento Europeo, si articola in un denso programma di dibattiti e riflessioni su politica e società italiana” annunciano i deputati siciliani del gruppo di Forza Italia alla Camera, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, Giusi Bartolozz i, Francesco Scoma, Nino Minardo e Nino Germaná.