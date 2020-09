La vertenza

La Rekeep S.p.A., dopo la cessazione dell’appalto dei servizi di manutenzione negli ipermercati ex Auchan (adesso Margherita Distribuzione- Conad), ha disposto “ferie coatte” fino al 10 settembre per quattordici lavoratori e il successivo trasferimento dalla Sicilia al Policlinico di Modena con contratto a tempo parziale.

La Uiltucs ha indetto una giornata di sciopero per domani – venerdì 25 – con sit-in davanti alla Prefettura di Catania, dopo avere per settimane chiesto inutilmente all’azienda soluzioni eque e rispettose.

“Per i lavoratori, il danno e la beffa – spiega il segretario generale dell’organizzazione di categoria, Giovanni Casa – Sino a tre anni fa, infatti, erano dipendenti di Auchan Spa a tempo pieno e indeterminato ma erano stati trasferiti a Rekeep Spa a seguito di un procedimento di esternalizzazione del servizio. Adesso, dopo la conclusione dell’appalto, l’azienda Rekeep aveva garantito negli incontri sindacali che eventuali trasferimenti in una sede tanto lontana sarebbero stati attuati con il ripristino dell’orario a tempo pieno. Invece, è stato mantenuto l’attuale contratto part-time. Un comportamento fortemente lesivo dei diritti e della dignità dei lavoratori, oltreché penalizzante per le loro famiglie”.

Il marchio francese, dopo 30 anni, ha abbandona la Sicilia e Padermo. In un video che circola in rete tutta la tristezza e il dolore dei clienti che si erano affezionati al noto marchio ma anche la preoccupazione dei 180 dipendenti che avevano creato un rapporto di fiducia con la clientela.

Tra gli applausi il supermercato del centro commerciale Conca d’Oro ha chiuso i battenti agli inizi di settembre, dopo l’ultimo annuncio della speaker che comunicava l’addio del marchio. Da Città Mercato in via Ugo la Malfa, all’Auchan, dal 2013 si erano trasferiti al Conca D’oro dove Auchan aveva spostato la sua attività. Adesso i lavoratori passeranno un momento traumatico visto che alcuni di essi non potranno continuare il rapporto di lavoro con l’azienda che subentrerà ad Auchan.

Pianeta Cospea, società di totale proprietà di Pac 2000, diventa proprietaria dell’ipermercato ma con una superficie ridotta 6100 mq contro gli attuali 9300 mq. La trattativa con le organizzazioni sindacali è ancora in corso ma l’azienda ha già chiamato i lavoratori che verranno trasferiti a Pianeta Cospea, circa 120 su 172 .

Dunque 52 lavoratori al momento rimarranno alle dipendenze di Margherita Distribuzione e in Cassa integrazione.