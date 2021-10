Allagamenti ad Acireale, automobilista soccorso a Scordia

Il maltempo ha sorpreso anche duecento partecipanti ad un concorso pubblico sono rimasti bloccati al Maas (mercato agroalimentare) di Catania, allagato e al buio a causa del nubifragio che ha colpito il capoluogo etneo. Mezzi della protezione civile stanno intervenendo per assistenza in attesa di un trasferimento in area sicura delle persone.

Dopo riunione in Prefettura, sta arrivando un pulmino di 9 posti 4×4 ed un camion allestito per il trasporto di persone.

Allagamenti in diverse zone della città, da via Etnea diventata un vero e proprio fiume nel pomeriggio ad un McDonald invaso dall’acqua. Mentre in alcune zone è stato necessario anche l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno utilizzato anche un gommone per le operazioni di salvataggio di alcune persone rimaste bloccate in auto.

Allagamenti ad Acireale

Anche ad Acireale si sono verificati allagamenti per il maltempo. Mezzi della protezione civile sono in azione per ridurre i disagi nella zona.

A Scordia, automobilista soccorso

Lavoro straordinario per la protezione civile anche a Scordia, già colpita profondamente nelle ore scorse da piogge violente ed eccezionali. Un automobilista è stato soccorso da un mezzo che ha trainato la sua vettura fuori da una strada allagata.

Il Catania ha chiesto il rinvio della gara con la Vibonese

Anche lo sport è condizionato dagli eventi drammatici e difficili causato dal maltempo. Il Calcio Catania ha chiesto infatti il rinvio della sfida con la Vibonese valida per la dodicesima giornata del girone C della serie C in programma domenica prossima, 31 ottobre.

Si legge in una nota “In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l’intera provincia etnea, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni”, il Calcio Catania ha “inoltrato oggi alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Vibonese, inizialmente in programma domenica 31 ottobre”.

L’ospedale Nesima Garibaldi è allagato

Il nubifragio che ha messo in ginocchio Catania ha causato l’allagamento dell’ospedale Nesima Garibaldi. L’acqua si è infiltrata nei reparti e nelle stanze con i pazienti dentro che stanno vivendo momenti di grande preoccupazione così come i familiari, in contatto con loro con i telefonini.

Strade e Tribunale allagati

Via Etnea, la principale arteria del capoluogo, si è trasformata in un fiume in piena, piazza Duomo, per ore, era più simile ad un lago, mentre tutto il centro storico è rimasto senza energia elettrica. Problemi anche al Tribunale di Catania dove l’acqua si è infiltrata nelle stanze, in cui ci sono faldoni con carte processuali.

Negozi chiusi

Negozi chiusi a Catania per l’aggravarsi del maltempo che nelle scorse ore ha causato danni, vittime ed allagamenti delle strade, trasformandole in veri e propri fiumi, oltre che ad un blackout che ha interessato il centro storico. Lo ha disposto il sindaco Salvo Pogliese con un’ordinanza specifica.