Fine settimana di festa per lo Sport a Canicattini Bagni con la città del “Liberty e della Musica” protagonista in alcune delle discipline che caratterizzano l’impegno e l’agonismo dei vari gruppi sportivi cittadini: dal calcio giovanile al tennis, al tennistavolo, al ciclismo.

Ed è stato proprio il ciclismo, sabato 23 marzo 2024, a presentare al Sindaco Paolo Amenta e all’Amministrazione comunale, da parte dell’ASD Cycling Team Cassibile con i campioni professionisti Pierpaolo Ficara e Paolo Tiralongo, la prima edizione de “La Liberty Granfondo”, l’evento agonistico amatoriale di Mountain Bike che il 22 settembre 2024 ha come scenario Canicattini Bagni e il suo territorio.

L’appuntamento con la due ruote, come rende noto l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, sarà una Granfondo di circa 50 km, incluso nel calendario come prova regionale XCP ed è Tappa del Campionato Provinciale Federciclismo Siracusa, e coinvolgerà sia le categorie agonistiche Juniores, Under 23 ed Elite, maschili e femminili, sia le Categorie Amatoriali FCI/EPS.

Sempre sabato, al Palazzetto dello Sport, i giovanissimi del Canicattini, battendo il Villasmundo con il risultato di 4-2, dopo i tempi supplementari, si sono aggiudicati la finale provinciale di Calcio 5 Giovanissimi.



Mentre i cugini della Canicattinese, domenica 24 marzo, con il risultato di 13-7 sull’Augusta hanno messo il sigillo sulla finale del Campionato provinciale di Calcio a 5 Allievi.

Non sono da meno i giovani atleti del Tennistavolo canicattinese guidati da un allenatore di rango qual è Fabio Amenta, già tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Tennistavolo, che sabato e domenica ai Campionati regionali Tennistavolo 2024 che si sono svolti a Gela, hanno conquistato un terzo posto negli Under 19 con Andrea Miano, ancora un terzo posto negli Under 13 con Viola Formica, un ulteriore terzo posto nell’Under 11 con Andrea Dimauro e un quinto posto nell’Under 13 con Ni-colò Gionfriddo.

Infine, sempre nel fine settimana, sui campi di Tennis degli impianti sportivi di via Solferino a Canicattini Bagni si è concluso il Torneo Under 14 con le finali maschili e femminili, con protagonisti giovani tennisti canicattinesi e tanti loro coetanei provenienti da tutta la Sicilia.

Soddisfatti il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro per la sempre più larga partecipazione dei ragazzi alla pratica sportiva, per i risultati ottenuti dagli atleti canicattinesi e i traguardi raggiunti dalle società cittadine che portano lustro a tutta Canicattini Bagni.

«È certamente motivo di orgoglio, per l’Amministrazione comunale, le Società sportive, le famiglie e per questi ragazzi, raggiungere con successo gli obiettivi per i quali si è lavorato – hanno sottolineato il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Salvatore Di Mauro -. A tutti loro le congratulazioni più vive di tutta la Comunità canicattinese. Per l’Amministrazione comunale, inoltre, è motivo di grande soddisfazione, così come avevamo immaginato lavorando per dotare la città di impianti moderni e funzionali, vedere tanti ragazzi avvicinarsi all’attività sportiva e vedere Canicattini Bagni e il suo territorio con le bellezze paesaggistiche che la caratterizzano, teatro di sempre maggiori appuntamenti sportivi e agonistici di alto livello».





