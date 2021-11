Una ricetta della tradizione contadina

La zuppa di castagne e ceci

Un piatto della tradizione contadina

Il castagno è per i contadini l’albero del pane

La zuppa di ceci e castagne è una ricetta diffusa in tutta Italia. Appartiene alla grande tradizione della cucina contadina. E’ perfetta per le serate autunnali, quando si desidera un comfort food caldo e dal sapore genuino. Questa zuppa si prepara in diversi modi, poichè gli ingredienti possono variare a seconda delle tradizioni regionali.

Castagne, i frutti dell’albero del pane

Questi frutti sono i protagonisti indiscussi di questa ricetta. Crescono abbondanti nei boschi italiani. Non a caso i contadini chiamano quella pianta l’albero del pane. Da secoli, le castagne sono una fonte di ricchezza per la gente di montagna. Ancora oggi, le zuppe a base di castagne sono apprezzata da chi ama i cibi semplici e genuini.

Gli ingredienti della zuppa di ceci e castagne

150 g di ceci secchi,

1 cipolla bionda piccola,

1 carota,

1 costa di sedano,

4 pomodori pelati tagliati a pezzetti,

1 spicchio d’aglio, 1 rametto di rosmarino,

1 foglia di alloro,

1 cucchiaino di paprika affumicata,

150 g di castagne lessate e pelate,

4 fette di pane toscano,

30 g di pecorino toscano stagionato,

olio extravergine di oliva

sale



Come preparare la zuppa di castagne e ceci

Prima di tutto mettete a mollo i ceci in acqua fredda per 12 ore. Pelate la carota, sbucciate la cipolla, mondate il sedano e tritate finemente le verdure. Fatele soffriggere in una casseruola con 4 cucchiai di olio finchè si ammorbidiscano e lasciate raffreddare. Unite i ceci scolati e sciacquati, versate acqua fredda fino a coprirli di 2 dita e cuoceteli coperti su fiamma moderata per un’ora e mezza. Scaldate 4 cucchiai di olio in una casseruola, unite lo spicchio d’aglio sbucciato, i pelati a pezzetti, le foglioline di rosmarino tritate finemente, la foglia di alloro e la paprica affumicata e cuocete la salsa su fiamma bassa per 10 minuti. Eliminate l’aglio e l’alloro e unite le castagne spezzettate. Mescolate e versate il tutto nella pentola con i ceci. Fate amalgamare per pochi minuti, regolate di sale e distribuite la zuppa bollente in 4 ciotole sopra le fette di pane tostato e condite con un filo di olio. Completate con il pecorino ridotto in scagliette e servite subito.