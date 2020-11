Street food per antonomasia è diventato il piatto simbolo del Texas

Il chili con carne è una delle più famose ricette del Sud degli Stati Uniti. Una pietanza col sapore della saga western. In origine questa pietanza era soltanto uno stufato a base di carne e peperoncino. Col passare del tempo la ricetta è stata modificata ed oggi il chili con carne viene arricchito con fagioli, peperoni e pomodoro. Questa pietanza è diventata il classico della cucina tex-mex. Il chili divenne popolare nel 1800 in Texas. Veniva venduto per strada da donne di origine messicana chiamate reinas del chili.

Esistono due versioni opposte. Quella più vicina alla cultura messicana vuole il chili con carne abbinato a riso bianco, tortillas e avocado. Nella versione texana il chili con carne si completa con formaggio cheddar, patate fritte e panna acida. Pyò anche essere servito come ripieno del più classico dei burritos.

Gli ingredienti del chili con carne sono: 800 di polpa di manzo, 500 g di fagioli rossi o neri lessati, 400 g di polpa di pomodoro, 150 g di peperoncini dolci (rossi, gialli e verdi), 150 g di cipolla bianca, uno spicchio d’aglio, 30 g di cumino in semi, 20 g di paprika dolce o piccante a piacimento, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 1 pizzico di origano, 2 peperoncini jalapeño o 1 peperoncino rosso fresco, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero.

Il chili con carne va preparato seguendo le regole che si adottano per una carne stufata. Ecco come procedere. Mettete la sera prima i fagioli in acqua. Dopo almeno 12h sono pronti per essere cotti in acqua bollente e scolati. Tagliate il peperone, la cipolla, l’aglio, il peperoncino. Riscaldate l’olio in una pentola e unite peperone, cipolla, aglio e peperoncino. Dopo pochi minuti aggiungete la carne macinata e cuocete per 10/15 minuti. Aggiungete la polpa di pomodoro, le spezie e il sale e fate cuocere per altri 20 minuti. Unite i fagioli e cuocete per altri 10/15 minuti per fare addensare il tutto. Servire caldo o tiepido.