Il campione ai fornelli prepara un piatto tipico dello street food sudamericano

Per aggiungere un tocco di joya in cucina, scopriamo il talento nascosto di Paulo Dybala. Attaccante argentino esploso tra le fila del Palermo, Dybala è un cuoco sopraffino, particolarmente attento alle ricette della sua terra, l’Argentina.

Tra le ricette preferite da Dybala ci sono le empanadas, il tipico street food argentino. Le empanadas argentine sono dei fagottini di pasta a forma di mezzaluna con un ripieno saporito e speziato. Le empanadas si possono preparare con svariati ripieni. La ricetta tradizionale prevede un ripieno a base di carne bovina. Esistono variazioni con tonno o gamberi al posto della carne.

Ecco gli ingredienti per preparare le empanadas. Per la pasta servono (acqua tiepida 125 ml), farina 00 (250 g), olio extravergine d’oliva (20 g), sale fino quanto basta.

Per il ripieno servono carne bovina trita (125 g), cipolle bianche (125 g), strutto (25 g), un uovo, uvetta (15 g), peperoncino verde, un po’ di peperoncino in polvere, paprika, cumino e olive verdi. Per la cottura al forno serve un uovo per spennellare le empanadas.

Per preparare le empanadas argentine, iniziate a sciogliere il sale nell’acqua a temperatura ambiente. Mettete la farina in una ciotola capiente, aggiungete l’olio e aggiungete acqua e sale al composto. Lavorate l’impasto per renderlo liscio e sodo. Formate un panetto con l’impasto e copritelo con la pellicola trasparente. L’impasto deve riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Nel frattempo iniziate a preparare il ripieno: mettete in ammollo l’uvetta. Ponete sul fuoco un pentolino con l’acqua per far rassodare l’uovo. Quando sarà sodo, passatelo sotto l’acqua corrente fredda e privatelo del guscio, poi cercate di ricavarne 13 fettine. Intanto, sul tagliere tritate grossolanamente la cipolla. In una padella capiente sciogliete lo strutto e fate soffriggere la cipolla tritata.

Dopo 5 minuti aggiungete la carne macinata e cuocetela a fuoco basso. Poi, aggiungete le spezie: il peperoncino in polvere, la paprika e il cumino. Tagliate a rondelle il peperoncino e aggiungetelo direttamente in padella. Mescolate e se serve aggiustate di sale. Cuocete gli ingredienti per circa 20 minuti e a fine cottura aggiungete le olive e tagliate l’uvetta ben strizzata. Mescolate il composto. Ora stendete la pasta in una sfoglia molto sottile (2mm circa); con un coppa pasta da 12 cm ricavate dei cerchi. Farcite ogni cerchio con un cucchiaino di ripieno. Aggiungete una fettina di uovo sodo e spennellate i bordi con dell’acqua. Chiudete il fagottino a metà premendo bene per sigillare la pasta prima sui bordi poi ripiegando il bordino su se stesso Le empanadas sono pronte per essere cotte. Si possono fare fritte o al forno.